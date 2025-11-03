El momento exacto en que colapsa una torre medieval del siglo XIII, de las pocas que quedan en Roma

En plena Roma eterna, junto a las ruinas del Foro Romano y el Coliseo, se erigía la llamada Torre delle Milizie (Torre de las Milicias), una imponente estructura medieval del siglo XIII símbolo el poder feudal de la ciudad: hoy ha colapsado parcialmente al sufrir dos devastadores derrumbes que han hecho desvanecerse gran parte de su estructura interior, como se aprecia en los vídeos que se han publicado.

Construida alrededor del año 1200 por la poderosa familia Conti, esta torre de ladrillo rojo, con sus casi 50 metros de altura, formaba parte del complejo defensivo conocido como el Mercado de Trajano. Su diseño es el típico de las torres nobles medievales italianas, incluía almenas, ventanas ojivales y una base fortificada que la hacía inexpugnable ante asedios.

La Torre delle Milizie fue apodada así por su uso como cuartel militar en el siglo XII. Cuentan las crónicas que sus cimientos, erosionados durante siglos por el Tíber y por excavaciones, cedieron durante un terremoto en 1348. Este lunes se ha desplomado su estructura interior.

Estos días, la torre medieval de Roma, restaurada en el siglo XX, estaba siendo objeto de nuevas obras restauración, ante el mal estado en que se encontraba. Por la mañana sufrió un primer colapso, que dejó entre los escombros a uno de los trabajadores de las obras de restauración, que estaban en un andamio cuando se produjo el derrumbe. Cuando los bomberos lo buscaban, se produjo el segundo derrumbe en plena operación de rescate. Todos se salvaron finalmente y pudieron rescatar malherido al trabajador sepultado, informó la RAI.