La Policía Nacional ha recibido la orden de buscar los restos de la víctima del Rey del Cachopo en Carranque, Toledo. La sección de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid ha recibido la comunicación policial, a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid tras recibir la última confesión del Rey del Cachopo ya advertía que esta nueva teoría es incompatible con lo acreditado durante el juicio en el que se le condenó por el homicidio de Heidy Paz. La Audiencia cree que esta nueva versión del crimen que ha dado César Román está encaminada a obtener notoriedad» ante los medios de comunicación.

Antes de recibir la nueva orden de buscar los restos de la víctima, la Policía Nacional ya estuvo por su cuenta inspeccionando la zona donde se supone que se encuentran los restos de Heidy Paz tras la última confesión del Rey del Cachopo. Los agentes ya han efectuado un reconocimiento de la zona para planificar posteriores actuaciones. La búsqueda se ha precipitado tras enviar César Román, más conocido como el Rey del Cachopo, una carta a la Audiencia Provincial de Madrid en la que ofrecía una nueva versión del homicidio de Heidy y entregaba un croquis donde supuestamente estaría enterrado el resto del cadáver de la víctima que no se pudo recuperar durante la investigación del caso.

La Policía sólo pudo recuperar en 2018 el torso de Heidy al que el Rey del Cachopo le había amputado las prótesis mamarias para evitar que reconocieran el cadáver a través de los números de serie de los implantes. Ahora, los agentes buscan el resto del cuerpo de la víctima del crimen y en especial el cráneo de la mujer que podría arrojar luz sobre cómo fue asesinada, algo que no se pudo probar en su momento.

La búsqueda, cuando terminen las lluvias

En la carta que contiene esta nueva versión del crimen y el. lugar donde reposarían el resto del cadáver de la víctima, el homicida desvela desde la cárcel que no fue él quien la descuartizó, sino un tío suyo ya fallecido y médico forense, a quién pidió consejo cuando comprobó que había matado a su ex pareja en una de sus naves ubicadas en el distrito de Usera. El Rey del Cachopo remitió esta nueva versión del crimen a la Audiencia Provincial el pasado día 10 de febrero y fue recibida formalmente por los jueces el pasado lunes 3 de marzo. La Audiencia Provincial respondió que la búsqueda no era su competencia y no creía en la confesión del homicida, y ahora la Policía ha recibido la orden de actuar.

Fuentes policiales confirman que la búsqueda sobre el terreno comenzará cuando finalicen las lluvias. En la operación se emplearan medios de rastreo y participará activamente el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Jefatura de Madrid.

La nueva versión

En su nueva versión, el Rey del Cachopo relata que la muerte de Heidy se produjo en durante «una absurda discusión» por asuntos económicos en la nave donde se halló la maleta que contenía su torso. Según su versión, la mujer cogió una pistola y en el intentó de quitársela, «el arma se disparó fatalmente, falleciendo instantáneamente pues aquel nefasto y único disparo impactó en su cabeza, sin orificio de salida».

Tras ello, cuenta que desea informar de la localización de los restos no hallados para que las víctimas puedan poner fin a su dolor, indicando que se puso en contacto con su tío ya fallecido tras comprobar que su pareja había muerto por sus conocimientos médicos.

«Tomamos la tremendamente equivocada y errónea decisión de ocultar lo sucedido, deshaciéndonos del arma y el cadáver, conviniendo que sería Miguel quien lo hiciera, mientras yo simulaba una vida lo más normal posible», admitía.

El caso

César Román mató a Heidi Paz en agosto del año 2018, luego descuartizó su cuerpo y quemó con sosa caustica el torso de la mujer en una nave propiedad del empresario en el barrio madrileño de Usera.

La quema del cadáver alertó a los vecinos y la Policía detuvo al Rey del Cachopo pero nunca consiguió dar con el resto del cuerpo. Especialmente el cráneo de la víctima que habría podido revelar cómo fue asesinada y, por tanto, reportarle una condena mayor a su homicida. Tampoco se hallaron las prótesis mamarias de la víctima. El asesino se las extirpó para no dejar el número de serie de los implantes que hubiera podido ayudar a identificar el cadáver de la mujer.

El Rey del Cachopo negó la autoría del crimen durante el juicio por el que fue condenado a 15 años de prisión. Fue hace un año, justo antes de que se emitiera un documental sobre el caso que contenía una entrevista del mismo César Román en exclusiva, cuando se confesó autor de la muerte de Heidi Paz. Ahora, justo cuando termina de escribir su libro en la cárcel, le ha enviado a la juez una segunda confesión más detallada y con novedades sobre el caso.