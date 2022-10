El juzgado de Violencia número 1 sobre la Mujer de Ibiza denegó el pasado 8 de septiembre una medida de protección sobre Ada C.T., la madre del menor de 11 meses sustraído supuestamente por su padre Daniel P. G. y su abuelo paterno, Gregorio, el pasado 13 de octubre en el parking del Monasterio de Piedra (Zaragoza), donde la madre, embarazada de seis meses, fue a pasar el día junto a otros familiares de Zaragoza. La juez argumentaba que no existía «ningún hecho concreto o circunstancia de la cual pudiera inferirse, siquiera indiciariamente, que el investigado (Daniel P.) tenga intención de atentar contra la integridad del denunciante».

La juez de Violencia de Género respondía así a una denuncia previa de la madre del niño, puesta contra el padre del menor por «los delitos de coacciones y calumnias». Según la denuncia, que fue admitida a trámite y por la que se incoaron diligencias, la pareja dejó de convivir en 24 de junio de 2022 «cuando (Daniel) abandonó el domicilio que ocupaban en precario en la isla y se trasladó a la conurbación (conjunto de poblaciones) de Madrid, haciendo dejación de sus obligaciones como progenitor de un niño nacido (…)». La denuncia de la madre también añadía que en fecha 19/07/2022 «se interpuso solicitud de medidas provisionales previas (…). Las medidas paternofiliales están, pues, a la espera de resolución judicial».

Los delitos se argumentaban en que Daniel habría supuestamente «acusado de secuestro del menor a mi representada, enviando correos electrónicos a su anterior trabajo y mensajes a familiares». La denuncia también recoge que habría mandado a «Ada falsos mensajes con geolocalizaciones para conocer su localización». El tercer punto de la denuncia dice que Daniel habría estado «haciendo innumerables llamadas a amigos y conocidos comunes acusando a Ada de secuestro» y por último habría «acosado físicamente a la madre de Ada. En concreto, persecución en moto el 17 de agosto y bronca con amenazas a la salida de la peluquería el día 19 del mismo mes, con testigos».

El escrito también recogía la petición de una orden de protección para la denunciante por «existir un miedo insoportable al agresor y suponer un grave riesgo para la víctima y en este caso también para el feto (la mujer está embarazada)» y pedía una orden de alejamiento «prohibiendo al denunciado acercarse a menos de 100 metros de la denunciante y comunicar con ella, sea directamente, sea a través de terceros».

En un auto dictado el 8 de septiembre de 2022 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza denegaba la orden de protección y argumentaba que la mujer en su declaración no había relatado «ningún hecho concreto o circunstancia de la cual pudiera inferirse, siquiera indiciariamente, que el investigado tenga intención de atentar contra la integridad del denunciante» y añadía que no quedaba «ni mucho menos acreditado que (…) hubiese expresado su voluntad de desplazarse a esta isla con motivos abyectos» y por eso concluía que «procede la denegación de la orden solicitada». Entre los argumentos de la juez estaba que durante la declaración de Ada C.T. «en ningún momento refirió que durante la convivencia ni después de la ruptura la pareja se haya producido suceso violento alguno entre las partes».

Grupo criminal

Tras ser detenidos, al padre y al abuelo, considerados autores materiales de los hechos, se le imputa por los presuntos delitos de pertenencia a un grupo criminal, sustracción parental de un menor de edad, violencia de género y lesiones graves. A la abuela paterna y al amigo de la familia detenido en Parla se les imputa por un delito de pertenencia a una organización criminal y por la sustracción parental de un menor de edad en el monasterio de Piedra. El juzgado de Instrucción de Calatayud decretó el sábado 15 de octubre prisión para el padre y el abuelo del niño en la cárcel de Zuera.

Según adelantó este periódico el miércoles Daniel P.G., de 28 años, padre del niño de 13 meses que sustrajo el 13 de octubre a su madre en el parking del Monasterio de Piedra (Zaragoza), había puesto el pasado 14 de septiembre una denuncia contra la madre del menor por viajar con él a Marruecos sin permiso paterno. La sustracción parental no está justificada de ningún modo y, por tanto, Daniel, su padre Gregorio, su madre Carmen y una cuarta persona fueron detenidos por la Guardia Civil tras denunciar la madre la sustracción del bebé. Daniel y Gregorio están en prisión provisional en la cárcel de Zuera (Zaragoza) por estos hechos tras ser recuperado el niño en un piso de la localidad madrileña de Parla hasta donde llevaron al bebé desde el monasterio de Piedra.

Daniel contó en esa denuncia que «ha intentado ponerse en contacto con los familiares de Ada, pero que no ha recibido ningún tipo de respuesta y que lo único que le ha comunicado un familiar de Ada en el día de hoy es el viaje arriba señalado que ha realizado a Marruecos con el menor (…)». El denunciante reconocía que aunque no existen todavía medidas cautelares adoptadas por ningún juzgado ya las había solicitado y entre ellas figura la prohibición de que «el menor no pueda salir de territorio nacional sin el consentimiento del padre».