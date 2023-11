El actor Juan José Ballesta ha denunciado en el juzgado por un delito de lesiones al joven que le acusa de robarle la cazadora y 50 euros durante un altercado en el distrito de Hortaleza el martes 28 de noviembre. El juzgado ha dejado a Ballesta en libertad sin medidas cautelares y en los próximos días decidirá si archiva o no la acusación en su contra por robo con violencia.

El actor, detenido por la Policía Nacional tras el suceso, presentó durante su declaración ante los agentes un parte de lesiones que confirmaba los golpes que presentaba en su cara. También recibió un fuerte golpe en los dientes que le provocado un desplazamiento de piezas dentales, según desvela su abogada Beatriz Uriarte del despacho Ospina Abogados.

Ballesta está en libertad porque el fiscal no pidió medidas cautelares durante la vistilla en los juzgados tras su detención por la Policía Nacional. El Ministerio Público no le imputó ningún delito por el escaso valor de los objetos supuestamente sustraídos, la cazadora y 50 euros, que la Policía no encontró en su poder tras detenerle unos minutos después del suceso en las cercanías del lugar de los hechos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes 28 de noviembre, cuando Ballesta y un amigo se citaron con un conocido y su novia para rodar un videoclip en la calle Gomeznarro de Madrid.

Según la declaración y la denuncia de Juan José Ballesta a las que ha tenido acceso OKDIARIO, el conocido del actor, un youtuber de 29 años, le pidió 50 euros a su madre para llevar a cabo el rodaje. La madre se negó y el joven se enfadó hasta tal punto, que una vez en la calle la emprendió a golpes con el actor.

Según la denuncia de Juan José Ballesta, el individuo le arrojó al suelo y no recibió más golpes porque pudo protegerse con sus piernas mientras intentaba alejarle de sí mismo. A continuación se montó en el vehículo de su amigo y se marchó con normalidad.

Sin embargo, la novia del youtuber llamó a la Policía que detuvo el vehículo de Ballesta e inspeccionó su interior sin hallar la cazadora ni los 50 euros supuestamente sustraídos. Ante la denuncia de la supuesta víctima y el parte de lesiones que también aportó, los agentes detuvieron a Juan José Ballesta tras llevar a ambos contendientes a un centro de salud para que se curaran de sus heridas. El youtuber riene heridas en un puño y Ballesta en el rostro.

Ahora, el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid llamará a declarar a la presunta víctima y decidirá si archiva o no la acusación de robo con violencia contra el actor madrileño.