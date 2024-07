El comprador de un teléfono móvil mata al vendedor cuando pretendía huir con el botín. Así se resumen los hechos que han tenido lugar esta madrugada en el barrio de Santa Eugenia, Madrid, alrededor de las 00:00 horas de este martes. Allí, frente a la estación del tren de Cercanías, el vendedor del teléfono, un joven de 26 años ha muerto tras el incidente. Dos horas después, el presunto homicida se ha entregado a la Policía Nacional en la localidad madrileña de Parla.

Ambos, comprador y vendedor, se habían citado en la estación de Atocha para la venta del teléfono móvil, una vez allí el comprador se ofreció a llevar al vendedor y a su pareja en su coche hasta su casa el barrio de Santa Eugenia. Al llegar a la altura de la estación del cercanías de Santa Eugenia hubo un desencuentro entre ambas partes y la pareja de vendedores se bajó del coche exigiéndole el teléfono al joven comprador.

El comprador, no sólo no devolvió el teléfono si no que aceleró el coche arrastrando al vendedor que en ese momento estaba enganchado de la ventanilla, hasta empotrarle con una farola con gran violencia. A continuación, el presunto homicida se dio a la fuga con el teléfono móvil.

Dos horas más tarde el presunto homicida se entregaba en la comisaría de la Policía Nacional en Parla (Madrid). Allí quedó detenido acusado de homicidio. El grupo V de Homicidios se hace cargo de la investigación. El autor es un joven español de 22 años nacido en el año 2002.

Efectivos del Samur-PC confirmaron en el lugar el fallecimiento del joven de 26 años atropellado tras realizar maniobras de RCP durante 40 minutos sin lograr revertir la parada cardiorrespiratoria por lo que finalmente confirmaron su fallecimiento. Los bomberos del ayuntamiento de Madrid acudieron a sanear y asegurar la farola que quedó dañada tras el atropello.