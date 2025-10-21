Los albaceas del testamento de Isak Andic, fundador de Mango, han difundido este lunes una carta abierta en la que defienden la inocencia de Jonathan Andic, hijo del empresario, frente a los «rumores y especulaciones» surgidos tras su fallecimiento. Critican la difusión de rumores sobre Jonathan que cuestionan su capacidad profesional y la relación personal con su padre, ya que consideran que estas informaciones no se corresponden con la realidad.

Los firmantes de la carta denuncian que se está generando «una condena paralela» hacia Jonnathan Andic que afecta gravemente a su reputación. La misiva está firmada por José Creuheras, presidente del Grupo Planeta; Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango; y Dani López, directivo del grupo.

Los responsables del comunicado insisten en que «Isak y Jonathan mantenían una relación de profundo afecto y admiración mutua. Se querían». También denuncian que el derecho a la presunción de inocencia, esencial en el Estado de Derecho, ha sido ignorado, y consideran especialmente grave que se señale públicamente a una persona sin pruebas.

El testamento del magnate de Mango

Los albaceas aseguran en la carta publicada por el diario La Razón, que el testamento de Isak Andic se ha ejecutado de manera «escrupulosa» y advierten sobre una «peligrosa vulneración de garantías fundamentales» en el proceso judicial abierto tras la muerte del empresario, ocurrida hace casi un año durante una excursión en la montaña.

Finalmente, en la carta lamentan la presión adicional que sufre la familia del empresario fallecido y expresan su confianza en la imparcialidad de la justicia, los cuerpos del Estado y los medios de comunicación.

Sin pruebas relevantes contra el hijo

Hasta el momento, la investigación no ha hallado pruebas relevantes contra el hijo del fundador de Mango. Los investigadores de los Mossos d’Esquadra le mantienen como investigado, pero sólo disponen de un conjunto de pequeños indicios contra Jonathan Andic tras el fallecimiento de su padre cuando ambos daban un paseo por la montaña de Montserrat.

El primer análisis del teléfono móvil del sospechoso no ha aportado ninguna prueba relevante que permita a la juez del caso llevar a cabo la imputación formal por la muerte de su padre, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024.

Entre tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene la causa secreta y aclara: «La investigación está residenciada en el cuerpo policial y, procesalmente, en este momento no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta». A los Mossos, sin embargo, ya no les cuadra la versión del accidente y continúan con la investigación.