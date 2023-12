«Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar»: el polémico momento entre esta cantante y Rauw Alejandro

Rauw Alejandro ha protagonizado un nuevo espectáculo en Puerto Rico junto a una cantante española. Era una de las colaboraciones más esperadas de la temporada, por eso el público se ha quedado en shock al descubrir la polémica que hay detrás de todo. El artista compartió escenario con Bad Gyal, cuyo verdadero nombre es Alba Farelo. ¿Qué ha pasado entre ellos y por qué hay tanta polémica? Para entender el conflicto hay que retroceder en el tiempo, concretamente hasta el momento que Bad Gyal hizo un tema con Omar Montes, ganador de ‘Supervivientes’ y exnovio de Isa Pantoja.

La intérprete de ‘Alocada’ bloqueó a Omar Montes en sus redes sociales justo la semana en la que se lanzó el proyecto que les unía. Nunca desveló exactamente qué había sucedido, pero fuentes cercanas aseguran que el exyerno de Isabel Pantoja tuvo un comportamiento inadecuado durante las grabaciones. Todo hace pensar que el caso de Rauw Alejandro ha sido muy similar.

La discusión entre Rauw Alejandro y Bad Gyal

Una de las señas de identidad de Bad Gyal es el carácter provocativo de sus canciones, pero siempre impone sus normas y no consciente que nadie le falte el respeto. Por ese motivo se negó a bailar con Rauw Alejandro en Puerto Rico, no explicó la razón, simplemente le cortó cuando se acercó a ella dispuesto a protagonizar un momento que prometía convertirse en tendencia. «Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé», declaró el exnovio de Rosalía.

La española, por su parte, no se quedó callada y dijo: «Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con Rauw para que siga su fiesta». El público que estaba presente en el recinto Coliseo se quedó sin palabras. Todo el mundo se dio cuenta de que entre ellos había una tensión y ahora solamente hace falta saber cuál es el origen.

Bad Gyal no sigue el juego del cantante

Rauw Alejandro se acercó a Bad Gyal durante varios momentos de la noche, pero ella no estaba receptiva. El artista expresó su deseo de bailar con su compañera, pero la intérprete dijo: «A mí que no me involucre, que hay muchas nenas guapas por aquí». En ese momento su contrincante no se quedó callado y respondió: «¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?» Bad Gyal se negó a responder a esta pregunta y recordó que ella había llegado a Puerto Rico para ofrecer un espectáculo de música y baile, no para hablar de su vida privada.

El foco está puesto en Rauw

Ha pasado lo mismo que sucedió cuando Bad Gyal tuvo el problema con Omar Montes. El público quiere saber qué hay detrás de esta discusión, pero ninguno de los protagonistas está dispuesto a dar un paso adelante. Rauw Alejandro lleva unos meses en el centro de la polémica debido a su separación de Rosalía. A pesar de que hay muchas teorías encima de la mesa, todavía nadie ha confirmado la razón por la que decidió separarse de la catalana justo después de anunciar su compromiso matrimonial.