Bad Gyal, contundente sobre lo que está viviendo en sus conciertos este verano: «Me siento un poco extraña»

El público de los festivales a veces puede ser duro de roer y convertirse en un autentico desafío para los artistas. A un concierto propio saben que van a triunfar porque actúan delante de sus fans, pero en los festivales se enfrentan a parte de los asistentes que no han ido específicamente a verlos a ellos. Esto puede dar lugar a experiencias desagradables y Bad Gyal ha sufrido alguna que otra.

El verano es de gira de festivales y precisamente cuando se encontraba en uno de ellos ha aprovechado para lanzar un importante mensaje sobre cómo se sentía actuando con petición incluida. “En los festivales a veces me siento un poco extraña porque hay gente aquí delante con una cara de observar, de juzgar, de no estar disfrutando”, comenzaba a explicar.

Bad gyal diciendo verdades en Boombastic alicante pic.twitter.com/C2F5FZ7HhE — Miguel (@miguelmg02_) August 20, 2023

Esta es una queja que ya han emitido varios artistas. Muchas veces las primeras filas de los festivales son de fans de otro artista que va a actuar más adelante en ese escenario y estos no disfrutan el concierto y quitan el lugar a otra persona que sí puede hacerlo. En otras ocasiones, se llega incluso a faltar el respeto al cantante que está actuando en ese momento. “Yo recomiendo si estáis aquí intentar pasarlo bien, intentar disfrutar, intentar dejar el juicio”, pedía Bad Gyal.

Los conciertos de la catalana son bastante característicos y pueden despertar algo de amor/odio. Amor si eres seguidor y odio si no te gusta la clase de show que ella suele brindar. “Los que ya me conocéis y me queréis sabéis cómo soy, sabéis lo del autotune, sabéis lo de la faldita corta, sabéis que muevo el culo”, enumeraba la artista. Estos aspectos son aquellos que más suelen criticar sus haters.

Por último, ha pedido respeto y ha invitado a marcharse a todo aquel que no fuera a su show a pasarlo bien. “Que los que estéis aquí os lo disfrutéis, y que si nos os gusta o no lo estáis pasando bien es enorme el festival yo creo”, ha zanjado la catalana. Se ha puesto seria y lo ha dejado claro, si no te gusta lo que ves te puedes marchar a buscar algo mejor que hacer de entre toda la oferta de actividades que suelen ofrecer este tipo de eventos musicales.

asimilando todavía q ayer vi a bad gyal cantando el himno d españa en vivo pic.twitter.com/6EuPEkMNIb — R (@roberguit00) August 20, 2023