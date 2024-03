Victor Elías admite sus problemas económicos: «Totalmente arruinado»

Víctor Elías ha dejado de ser el niño de ‘Los Serrano’ para convertirse en uno de los artistas más consolidados de nuestro país. También tiene un papel importante dentro de la crónica social porque es el novio de Ana Guerra. Esta relación está tan consolidada que próximamente pasarán por el altar en una boda a la que está invitada la mismísima Reina Letizia. La madre de Víctor Elías es prima de Jesús Ortiz, padre de la consorte, por eso la familia podría asistir al evento. Cabe la posibilidad de que Víctor y Ana vendan la exclusiva, pues es una noticia que ha generado un gran interés.

En la actualidad el nombre de Víctor Elías está asociado al éxito, pero no siempre fue así. Cuando terminó de trabajar en ‘Los Serrano’ decidió dejar a un lado la interpretación para centrarse en otra de sus grandes pasiones: la música. El artista montó un estudio y no le fue bien. Reconoce que llegó a vivir con muy poco dinero durante mucho tiempo, pero afortunadamente contó con la ayuda de su círculo de amigos. Se fue de Madrid para empezar una nueva vida en Cádiz, donde descubrió que el dinero era lo que menos le importaba. Recientemente ha dado una entrevista para promocionar su obra ‘Yo Sostenido’, que puede verse en los teatros Luchana de Madrid. Y ha aprovechado este momento para dar explicaciones sobre el problema económico que tuvo en el pasado.

«Sí, estuve totalmente arruinado», admite sin ningún pudor. «Cuando decidí ser músico, me fui a vivir a Cádiz y monté un estudio de música. Había tenido un problema aquí que no me pagaron una baja que me tenían que pagar y yo contaba con ese dinero y me arruiné. Me quedé a cero en la cuenta. Lo cuento en la función. Tenía un bolo de 60 euros y con esos 60 euros vivía 15 días. Pero me fui a vivir a Cádiz con dos amigos que son como dos hermanos y me enseñaron a vivir así. Pero no perdí mi casa». Y añade: «Si me volviera a pasar volvería a levantar el vuelo. El dinero no lo es todo y con menos se hace más a veces».

La nueva obra de teatro de Víctor Elías

Víctor Elías es pianista y ha trabajado con cantantes de la talla de Pablo López, pero también tiene una faceta de actor muy desarrollada. Así que ha aceptado una propuesta que le ha hecho su compañero y amigo Fran Perea, otro protagonista de ‘Los Serrano’. Se conocieron en la serie y poco a poco convertido en grandes aliados. ‘Yo Sostenido’ habla sobre los juguetes rotos. Es decir, aquellos famosos que llegaron a lo más alto y de un momento a otro fueron rechazados por la industria del espectáculo. Víctor considera que a él no le ha pasado nada parecido, a pesar de que la gente piensa lo contrario y esa es la razón por la que se ha animado a hacer esta obra.

«Hablamos del estigma de los juguetes rotos, que no es un problema de la persona, sino la sociedad, que es la que tilda a esa persona de juguete roto», declara en el diario ‘El Mundo’ para explicar su idea. «Me gusta poner un ejemplo que es el típico osito de peluche al que se le rompe un ojito, pero el niño sigue toda la vida jugando con él. Ese juguete no está roto, sino que lo estará cuando el niño deje de jugar con él. Y pusimos el nombre de sonata por todo el tema que tengo con la música».

Víctor Elías insiste en que en estos momentos no está en la pequeña pantalla porque no hay ningún proyecto que le llame la atención. Cuando terminó ‘Los Serrano’ le propusieron muchas cosas, aunque rechazó ofertas tan mediáticas como una participación en ‘Supervivientes’. Los responsables del formato se pusieron en contacto con él para ofrecerle un puesto en el concurso. El problema es que Víctor siempre ha sabido donde estaban los límites y no quiso cruzar la raya.

Víctor Elías explica por qué no sale en televisión

Víctor Elías ha explicado por qué no sale en televisión porque le molesta profundamente que haya gente que tenga una idea equivocada. Insiste en que hay algunos artistas que no quieren dedicarse a la pequeña pantalla y es una opción igual de respetable. El talento no debe medirse por la fama y eso es precisamente lo que quiere mostrar en la obra de teatro que está protagonizando junto a Fran Perea. Este último se encarga de la producción y ha puesto mucho empeño en transmitir los valores que ha aprendido de su querido compañero.

Cuando le pregunta qué idea quiere desmentir, Víctor responde: «La de que si no sales en la tele, no eres nadie y no eres feliz». Después ha justificado su postura: «Yo soy muy feliz estando en la parte de atrás de la música. Y encima me va muy bien. Dirijo los premios de Cadena Dial y muchas otras cosas. Tengo un puesto de responsabilidad, pero, de cara a la gente, no eres el cantante y no estás en el foco. Esa parte la desmontamos bastante. La vida no es fácil para nadie. Cuando te ven en la tele, piensan que todo es más fácil porque no conocen toda la parte de atrás».

El actor está íntimamente relacionado con la industria musical gracias a su novia Ana Guerra. A pesar de que tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria profesional, tanto delante como detrás de las cámaras, hay gente que le ha conocido por su historia de amor con la cantante. Recalca que no le molestan absoluto porque está muy orgulloso de compartir su vida con Ana y esa es la razón por la que se casara con ella el próximo mes de octubre.