Úrsula Corberó confiesa su adicción y nadie se lo puede creer: llegó al nivel 27.000

A lo largo de su trayectoria, Úrsula Corberó ha demostrado ser mucho más que una actriz de éxito. Desde sus primeros pasos en la televisión hasta su salto al cine internacional, la intérprete catalana ha logrado conquistar a la crítica y al público con una mezcla de carisma, versatilidad y honestidad. Pero, más allá del glamour y los focos, su reciente intervención en un conocido pódcast ha dejado al descubierto una faceta íntima y vulnerable que ha impactado incluso a sus seguidores más fieles. La actriz ha confesado un hábito que muchos comparten, pero que ella ha llevado a límites impensables: llegó a alcanzar el nivel 27.000 en Candy Crush. Considera que es una adicción, por eso lo ha dejado.

Corberó fue invitada al pódcast La Pija y la Quinqui, donde repasó algunos momentos de su carrera y ciertos aspectos de su vida personal. Con un tono relajado y cercano, la actriz ha hablado sin filtros sobre los efectos de las nuevas tecnologías en su día a día y cómo han condicionado su forma de vivir. Entre bromas y confesiones, dejó boquiabiertos a sus anfitriones al admitir hasta qué punto había llegado con un popular juego de móvil: Candy Crush.

La cifra que mencionó no es un simple dato anecdótico. Haber llegado al nivel 27.000 no sólo supone una cantidad desorbitada de horas dedicadas al juego, sino que evidencia el poder de atracción que pueden tener estas plataformas en una vida tan aparentemente activa como la suya. No obstante, lejos de presumir de este logro digital, Úrsula lo mencionó como parte de un proceso de toma de conciencia: uno que la ha llevado a tomar decisiones firmes para distanciarse de lo que considera una forma de adicción.

Úrsula Corberó cambia su vida

La intérprete, que saltó a la fama con su papel en Física o Química y se consolidó con La Casa de Papel, ha explicado que actualmente se encuentra en pleno proceso de desintoxicación digital. Para conseguirlo, ha optado por medidas radicales: ha eliminado todos los juegos del teléfono móvil, ha sustituido su dispositivo por un reloj despertador analógico y ha reducido al mínimo su exposición a las redes sociales. Todo ello con el objetivo de recuperar el control sobre su tiempo y su bienestar emocional.

Durante la charla, Corberó se ha mostrado muy clara al respecto. Considera que las redes sociales son una forma de adicción que muchas personas no reconocen como tal, pero que tiene efectos similares al resto de comportamientos compulsivos. Su estrategia consiste en reconectar con actividades más tangibles, incluso cotidianas: «Prefiero hacer una tortilla de patatas antes que perder el tiempo haciendo un TikTok», dijo, ilustrando con sentido del humor su nueva filosofía de vida.

Las nuevas prioridades de Úrsula Corberó

En otro momento de su intervención, Úrsula Corberó ha compartido detalles sobre sus experiencias en el cine internacional, donde ha trabajado en proyectos de gran envergadura como Snake Eyes, grabada parcialmente en Japón. Recordó cómo vivió su estancia de tres meses en el país asiático, especialmente los primeros días en los que, al no poder comunicarse con nadie en inglés, se sintió vulnerable y fuera de lugar. A pesar de ese choque inicial, asegura que la experiencia la marcó profundamente y que hoy la recuerda con cariño y admiración por la cultura nipona.

Además, dejó entrever la exigencia de los rodajes en el extranjero, en particular en Estados Unidos, donde los horarios pueden llegar a ser inhumanos. «En Estados Unidos te vienen a buscar a las cuatro de la mañana. Eso no está bien», explicó. Estas condiciones de trabajo, sumadas a la presión constante de la exposición pública, han hecho que la actriz valore cada vez más el equilibrio entre lo profesional y lo personal.

A diferencia de otros intérpretes que apuestan por técnicas extremas para meterse en la piel de un personaje, Úrsula se distancia por completo del llamado método. En su opinión, es inviable mantener una conexión tan profunda con un papel durante meses sin poner en riesgo la salud emocional. De hecho, no duda en expresar de forma contundente que no está dispuesta a llevar su preparación hasta esos extremos. «Si tuviera que estar pensando como el personaje durante seis meses, me pegaría un ***», comenta al respecto.

La salud mental, lo más importante

El rechazo a los métodos interpretativos absorbentes revela una filosofía de trabajo clara: no renunciar a su bienestar en nombre del arte. Corberó ha aprendido a poner límites y a entender que una carrera sólida también debe construirse sobre el cuidado personal. En ese sentido, su actual «detox digital» puede entenderse como una extensión de esa misma lógica: protegerse de aquello que, aunque socialmente aceptado, puede llegar a consumir demasiado espacio mental.

Úrsula Corberó ha alcanzado un nivel de reconocimiento que le ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama audiovisual. Sin embargo, no ha perdido la capacidad de mirar con distancia las trampas de la fama y ha aprovechado su visión crítica para hablar del peligro de las nuevas tecnologías.