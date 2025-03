La tradición que Cristina Pedroche está siguiendo en su segundo embarazo: «Ojalá lo hiciera antes…»

Cristina Pedroche está viviendo una etapa de grandes cambios con la llegada de su segundo hijo. Sin embargo, su experiencia en esta ocasión es muy diferente a la del primer embarazo. La presentadora ha compartido con sus seguidores que esta vez enfrenta un nivel de cansancio mayor, especialmente debido a las noches en vela que pasa con su hija Laia, quien el próximo 14 de julio cumplirá dos años. «Juradme, por favor, que en algún momento los niños duermen del tirón. Ojalá lo hiciera antes de que viniera el otro porque si no, no sé cómo me voy a apañar durmiendo con los dos. Venga, que todavía me quedan cuatro meses y lo mismo sucede», ha escrito en sus redes sociales.

A pesar del agotamiento y los nuevos retos que supone la maternidad, hay algo que Cristina no ha querido cambiar: la tradición de llevar consigo un amuleto que considera esencial en este proceso. Se trata del llamador de ángeles, una joya que ya la acompañó durante su primer embarazo y que ahora vuelve a ser su aliada en este segundo viaje hacia la maternidad. Más que un simple accesorio, para Pedroche este colgante es un símbolo de protección, conexión y calma tanto para ella como para el bebé que está en camino.

El llamador de ángeles es un colgante con una esfera en su interior que contiene un pequeño cascabel. Se cree que el sonido que emite al moverse crea un vínculo especial entre la madre y el bebé, proporcionándole tranquilidad y bienestar. Según la tradición, este amuleto no solo protege a la madre y al niño, sino que también fomenta la calma y la armonía a lo largo del embarazo. Muchas mujeres lo usan desde la semana 16, cuando el bebé comienza a desarrollar la audición.

Cristina Pedroche comparte su secreto

Cristina Pedroche ya explicó en el pasado lo importante que es para ella esta joya: «La esfera es como un sonajero que emite un sonido muy sutil cuando se mueve. Se dice que ese sonido relaja al bebé y que, cuando nacen, son capaces de reconocerlo. Dicen que se puede empezar a usar desde la semana 16, que es cuando empiezan a escuchar, yo lo llevo desde antes, porque me pareció precioso y sentía muy buena energía al llevarlo».

Uno de los detalles que Cristina destacó es que este tipo de amuleto debe ser un regalo. «Te lo tienen que regalar y nadie lo puede tocar, solo tú y tu bebé cuando nazca (lo puedes poner cerca de la cuna o regalárselo cuando se haga mayor)». Además, considera que el llamador de ángeles tiene un propósito más allá de lo espiritual, ya que al llevarlo colgado sobre el vientre también actúa como un escudo protector frente a golpes accidentales.

En esta ocasión ha optado por un llamador de ángeles de color aguamarina con detalles dorados. Este tono, asociado a la calma, la protección y la sanación, está relacionado con la energía del agua y se cree que aporta serenidad.

Una bonita tradición

Para muchas mujeres, este tipo de amuletos son más que una tradición, ya que representan un vínculo profundo con su bebé antes del nacimiento. El sonido característico del llamador de ángeles no solo tiene un efecto relajante, sino que también ayuda a establecer un lazo sensorial entre madre e hijo. Se cree que después del nacimiento, al escuchar nuevamente el sonido del colgante, el bebé puede sentirse reconfortado y seguro, recordando la etapa en la que estaba en el vientre materno.

Cristina Pedroche siempre ha estado vinculada a la meditación y el crecimiento personal, compartiendo con frecuencia sus prácticas de yoga y mindfulness en redes sociales. No es la primera vez que incorpora objetos con significado especial en momentos clave de su vida. Desde amuletos hasta rituales de meditación, la presentadora ha encontrado en estas prácticas una forma de afrontar los desafíos personales y profesionales. Ahora, en este segundo embarazo, ha encontrado una joya muy completa: «También protege la tripa de golpes porque, al estar por delante, hace como un escudo».

El lado espiritual de Cristina Pedroche

La presentadora también ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de rodearse de energía positiva en este proceso. Ha compartido que además del llamador de ángeles, le gusta meditar cada día, dedicar tiempo a la respiración consciente y enfocarse en el bienestar físico y emocional. Pedroche cree firmemente que mantener una actitud tranquila y armoniosa durante el embarazo influye positivamente en el desarrollo del bebé.

Más allá de las dificultades, la protagonista de nuestra noticia vive este proceso con ilusión y entusiasmo. A pesar de que la maternidad no es fácil, encuentra en los pequeños gestos y tradiciones una manera de fortalecer su vínculo con su bebé antes de su llegada. Además ha compartido que intenta disfrutar de cada momento de su embarazo, a pesar de los retos. Ha mencionado en sus redes que le gusta escuchar música relajante, caminar por la naturaleza y leer sobre maternidad. Cada vez falta menos para que pueda abrazar a su nuevo bebé.