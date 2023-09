Todo el mundo se fija en lo mismo: ¿qué le pasa a Kate Middleton en la mano?

A sus 41 años, Kate Middleton sigue ocupando una posición realmente delicada. Disfruta del título que ostentaba Lady Di y todos sus pasos están estudiados al detalle. La princesa de Gales se ha convertido en la protagonista del momento, pues le han hecho una foto que no ha dejado indiferente a nadie. Antes de entrar en detalles debemos recordar que no es la primera vez. Hace unas semanas se dejó ver con el príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel II. La monarca fallecida le apartó de la Familia Real por sus polémicas, pero Kate le ha dado una nueva oportunidad.

La mujer de Guillermo de Inglaterra va saltando de polémica en polémica y la Casa Real prefiere no emitir ningún comunicado para no alimentar la tensión. Kate Middleton continúa con su agenda como si no pasase nada, sin dar explicaciones y mostrando su mejor sonrisa. La estrategia es buena y todo iba bien hasta que ha participado en el tributo a Isabel II. Después de sus últimas vacaciones, todo el mundo se ha dado cuenta de que le pasaba algo en la mano, pero ¿el qué?

El problema de Kate Middleton

Kate Middleton ha retomado su agenda. Después del homenaje a Isabel II por el primer aniversario de su muerte viajó a Marsella para apoyar al equipo inglés de rugby. Más adelante ha estado en Surrey visitando una cárcel e interesándose por las condiciones de vida de los presos. Es aquí cuando le han tomado una foto muy llamativa: tiene dos dedos cubiertos por una especie de venda.

Intentando ser lo más natural posible, Kate llegó al centro penitenciario mostrando su mejor sonrisa y hablando con todo el personal. Sin embargo, a nadie se le escapó que llevaba el dedo índice anudado al dedo corazón a través de dos apósitos de gran tamaño. “¿Qué le ha pasado a la princesa de Gales?”, preguntaron los presentes. Ella, para salir del paso, aseguró que no le había sucedido nada malo, simplemente había tenido un percance doméstico.

El palacio de Kensington ha explicaciones

Al ver la expectación que estaba generando este detalle, el palacio de Kensington ha decido pronunciarse. Como hemos explicado anteriormente, la princesa se ha visto envuelta en varias polémicas en las últimas semanas y no quieren que el conflicto mediático vaya a más. Han confirmado su versión: tuvo un problema en su vivienda y se hizo una herida, pero no hay nada extraño en todo esto. “Es una pequeña lesión, nada grave”, apuntan fuentes oficiales.

La princesa de Gales no ha estado cómoda

A pesar de que lo que le ha pasado responde a una cuestión cotidiana y doméstica, la princesa de Gales se ha mostrado bastante incómoda. Durante su visita a la prisión de Surrey no se ha dejado de tocar los dedos, de hecho en las imágenes oficiales sale rascándose la zona afectada. Eso sí, en ningún momento ha perdido la sonrisa y varios testigos aseguran que estuvo muy cercana con todo el mundo. Su plan para ganarse a la opinión pública tras los últimos sucesos está funcionando.