La instantánea de Kate Middleton y el príncipe Andrés que pone en jaque su reputación real

Una nueva polémica ha salpicado a Kate Middleton y en esta ocasión la situación es bastante más seria que las anteriores. Unos paparazzi han captado una imagen de la princesa de Gales al lado de Andrés de Inglaterra, quien fue apartado de la Familia Real por orden de la reina Isabel II. Recordemos que el príncipe Andrés cayó en desgracia a raíz de su amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Este último murió en 2019 en una cárcel de Nueva York, pero su recuerdo todavía sigue presente.

Isabel II, que siempre miró por los intereses de la monarquía, exigió que su hijo debía ocupar un discreto segundo plano. Ahora han sido Kate Middleton y su marido los que le han situado en el punto de mira. El paso adelante que han dado ha generado muchos interrogantes que no dejan en buen lugar a la Familia Real. ¿Qué tipo de relación ha tenido Andrés de Inglaterra con el príncipe Guillermo durante todo este tiempo? La verdad no tardará demasiado en salir a la luz.

Los pasos de Kate Middleton siempre han estado estudiados al detalle, por eso es tan cuidadosa. El problema es que se ha descuidado con un asunto serio y se ha dejado ver al lado de un rostro verdaderamente polémico. ¿Cómo afectará todo esto a su reputación? La imagen de Guillermo de Gales conduciendo un coche junto a su tío Andrés ha dado la vuelta al mundo. Es la primera vez en mucho tiempo que el hijo de Isabel II tiene tanto protagonismo.

Los expertos en Casa Real aseguran que no es conveniente que nadie relacione a los herederos al trono británico con una persona tan delicada como Andrés de Inglaterra. Nadie ha olvidado la reputación del príncipe. Es lo mismo que le ha pasado a Camilla Parker-Bowles, la actual reina de Inglaterra. El pueblo adoraba a Lady Di, su sombra era muy alargada y consiguió que muchos le dieran la espalda a Camila, por eso el presente de la monarca a veces es tan incómodo.

Kate Middleton, Prince William and Prince Andrew Drive to Church at Balmoral Together amid Summer Stay https://t.co/Cw48Rt5U5D

— People (@people) August 28, 2023