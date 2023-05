Las duras normas de la niñera española que cuida a los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Doña Letizia ha recibido muchas críticas. Siempre se ha dicho que ha acaparado la educación de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Supuestamente controla mucho su alimentación, tanto que no deja que la reina emérita le dé ningún dulce a las niñas. Está pendiente de todo y no se le escapa ningún detalle, pero no es la única. Un conocido medio asegura que Kate Middleton hace exactamente lo mismo. ¿Lo más curioso? Que ha contratado a una niñera española para que se encargue de sus hijos. Se llama María Teresa Turrión Borrallo.

Unas normas muy estrictas

María Teresa Turrión Borrallo tiene que seguir unas normas muy estrictas. Guillermo de Gales y Kate Middleton le han confiado el cuidado de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Según publica ‘El Español’, están sometido a unas normas muy estrictas que han sido aprobadas por el rey Carlos III. María Teresa lleva trabajando en la Casa Real británica desde 2014 y mantiene una relación de estrecha confianza con Kate, quien va actualizando las normas en función de las necesidades de sus hijos. Quieren que los niños estén entretenidos y que disfruten de su tiempo libre, pero que lo hagan con actividades que estimulen sus capacidades.

La niñera disfruta de una educación excelente, ha estudiado en Norland College y fue una de las mejores de su generación. No tardó en ganarse la confianza de Kate Middleton y se lleva muy bien con toda la familia, por eso se le ha visto en varios eventos importantes. Ha estado presente en la boda de los duques de Sussex y muchos actos oficiales. Durante todo este tiempo ha estado pernoctando en el Palacio de Kensington hasta y ahora vive Windsor.

La relación Kate Middleton con la niñera

Kate supervisa las actividades que María Teresa Turrión les propone a sus hijos y es muy estricta, pero también le da cierta libertad porque confía en su criterio. George, Charlotte y Louis pasan gran parte de su tiempo libre haciendo deporte, sobre todo montando en bicicleta. También les gusta disfrutar de la jardinería. La niñera siempre está innovando con tareas relacionadas con este oficio. Algo que llama poderosamente la atención es que Middleton ha dejado claro cómo quiere que sea la alimentación de sus hijos.

La infanta Sofía y la princesa Leonor están muy vigiladas, pero los niños de Kate tienen más libertad. Guillermo quiere que tengan una alimentación abierta, por eso le manda a María Teresa que les prepare platós de diferentes culturas. No quiere que sean “exquisitos” con la comida.

“Sin tonterías”

María Teresa Turrión tiene orden de seguir una regla muy británica. según explica el diario mencionado anteriormente, esta norma se conoce como “sin tonterías”. La niñera no deja que los hijos de Kate muestren rabietas en público. Tienen que aprender a controlarse porque tienen mil ojos encima, pero en un futuro tendrán un millón. Es necesario que siempre guarden las formas.

Fuentes cercanas aseguran que el rey también está pendiente de todo esto y hay una explicación. «Creo que el rey Carlos está muy interesado en que sus nietos no cometan los errores que creo que él siente que cometió, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón», explican.