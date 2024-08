Terelu Campos, muy dura con Belén Esteban: el comentario que deja claro en qué punto está su relación

La nueva polémica en la familia Campos está en boca de todos. Terelu ha protagonizado una nueva exclusiva donde arremete contra sus ex compañeros de ‘Sálvame’. Sus palabras han llamado poderosamente la atención porque hasta hace muy poco tenía grandes amigos dentro del programa, como por ejemplo María Patiño, con quien presentó ‘Sálvame Lemon Tea’. Sin embargo, la peor parte se la ha llevado Belén Esteban. La mayor de las Campos ha dejado claro en qué punto está su relación con Belén Esteban a través de un comentario que no deja lugar a dudas.

«Que no diga que me quiere, que no me engañe», ha declarado Terelu Campos visiblemente enfadada durante su última entrevista. Estas declaraciones son solo la punta del iceberg de una situación más compleja y cargada de tensión. Terelu, quien actualmente está en un momento de máxima actualidad debido a su reciente fichaje por el programa ‘¡De Viernes!’, ha decidido abrirse y hablar sin tapujos sobre su relación con ‘Sálvame’, un espacio que ahora se llama ‘Ni que fuéramos’.

La vida de Terelu Campos ha estado marcada por cambios significativos en los últimos meses. La noticia de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están esperando a su primer hijo ha sido un auténtico bombazo. La revelación, que se dio a conocer a través de una prestigiosa revista, sorprendió a todos, incluyendo a la propia familia. No podemos olvidar que Carlo no le contó lo que estaba pasando a su madre, la modelo Mar Flores, hasta el último momento. Los enamorados se esforzaron al máximo por proteger la exclusiva, pero han corrido demasiados riesgos.

Terelu Campos da la cara por Alejandra Rubio

Terelu ha hablado sobre el embarazo de su hija y la tristeza que siente por la ausencia de su madre en este momento tan importante. Asegura que María Teresa Campos hubiera disfrutado mucho, de hecho cree que hay gente que no se hubiera atrevido a criticar a Alejandra si la comunicadora estuviese viva.

La hermana de Carmen Borrego está tan ofendida que ha hablado con ‘Lecturas’ para hablar de su pasado en ‘Sálvame’. No comprende que los colaboradores del programa sean tan duros con ella y ha declarado: «He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran. Incluso otros que he creído que eran amigos, y amigas, y no lo eran. El problema lo tienen ellos».

La reacción de Terelu Campos cuando le preguntan por Belén Esteban

Al ser preguntada específicamente sobre Belén Esteban, Terelu fue aún más clara: «No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana quiero cuarto y medio. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario!».

La entrevista también abordó el tema del reciente homenaje a María Teresa Campos, un evento que fue objeto de críticas y comentarios malintencionados. Terelu, visiblemente afectada, expresó su descontento con la falta de sinceridad y apoyo de algunos de sus ex compañeros: «No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes en el pecho hablando de lo mucho que la querían y nos insultan a nosotras».

Sus palabras dejan muy claro cuáles son sus sentimientos: «Me estás poniendo verde por las televisiones y vas sembrando porquería y mentira, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte?». Con esta contundente intervención, la madre de Alejandra Rubio ha confirmado que no está dispuesta a tolerar falsedades ni hipocresías, y apunta directamente a Belén Esteban como una de las principales responsables de su desgracia.

La relación está rota y acabada para siempre

El comentario de Terelu Campos sobre Belén Esteban marca un antes y un después en la relación entre ambas. Lo que alguna vez pudo ser una amistad, ahora parece estar irremediablemente rota. La hija de María Teresa Campos ha decidido romper su silencio y expresar abiertamente su descontento, dejando claro que prefiere la honestidad y la sinceridad, por dolorosa que sea, antes que la hipocresía y el engaño.

Belén Esteban no ha tenido oportunidad de responder públicamente porque está de vacaciones y en la actualidad no tiene ningún altavoz en Mediaset. Sin embargo, antes de disfrutar de la temporada estival aseguró en ‘Ni que fuéramos’ que tiene la conciencia tranquila porque ha hecho todo lo posible para solucionar las cosas con la familia Campos. Según ella, el problema radica en un asunto muy simple: el clan quiere quedar bien con Telecinco y esa es la razón por la que no se relacionan con nadie que esté vinculado al universo ‘Sálvame’.