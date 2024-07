El sucio y asqueroso problema por el que Shakira no puede vender su casa

Shakira está viviendo una nueva etapa en su vida tras su mudanza a Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha. Después de su separación de Gerard Piqué y de abandonar la casa que compartían en Barcelona, la artista está enfocada en retomar su carrera musical y en reconectar consigo misma, tal como confesó en una de sus últimas entrevista. Sin embargo, este capítulo de su biografía se ha visto empañado por un problema inesperado relacionado con su mansión. Quier venderla, pero no puede hacerlo porque las tuberías se han visto afectadas por una anomalía que provoca unos olores insoportables.

Instalada en Estados Unidos y adaptada a su nueva vida, Shakira está intentando vender su lujosa vivienda para adquirir una nueva propiedad. No obstante, la venta de esta residencia se ha convertido en un desafío mayor de lo esperado. A pesar de que el valor de la casa ha aumentado significativamente desde que la compró en 2001 por tres millones de dólares, la artista lleva varios meses intentando deshacerse de ella sin éxito. Ahora todo el mundo se ha enterado de lo que pasa y la tarea es bastante más complicada. La ex de Piqué está desesperada y no sabe cómo salir de allí.

La mansión, situada en la exclusiva North Bay Road Drive, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la cantante. Según ha informado Omar Suárez en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, Shakira debe resolver varios problemas antes de poder vender la propiedad. El principal inconveniente radica en la ubicación de la mansión, que se encuentra en la desembocadura de las cloacas de Miami. A esto le hay que sumar que las tuberías no se encuentran en perfecto estado, de ahí que los olores sean cada vez más fuertes.

El problema de Shakira en Miami

Una persona cercana a Shakira reveló a Omar Suárez detalles que complican la venta: «En los documentos hay algo que no todo el mundo tiene acceso». Desde el programa ‘Festa’, emitieron el testimonio de esta fuente, autorizada por la cantante para compartir el motivo por el cual la mansión no se ha vendido: «Los baños quedarían por debajo del nivel del agua. Con los años, el nivel ha subido y, desde hace años, cada vez que llueve, todas las aguas fecales de Miami Beach terminan en casa de Shakira».

La situación ha generado diversas opiniones entre los colaboradores de ‘Fiesta’, incluida su presentadora, Emma García, quien calificó la situación como «una pesadilla». Omar Suárez añadió que resolver este problema requeriría una inversión sumamente alta: «La inversión para arreglarlo sería altísima, porque es elevarla por encima del mar y hacer por debajo una cañería. Y hay pocas empresas que se atrevan a hacer esto».

La mansión en cuestión no podría parecer más impresionante en teoría. Situada en una urbanización exclusiva donde también residen celebridades como Ricky Martin y Jennifer Lopez, la casa cuenta con 6 dormitorios, 7 baños, una gran piscina, gimnasio propio y un puerto privado para navegar por la bahía de Biscayne. Todo iba bien hasta que este asunto ha trascendido y Shakira se ha visto obligada a pedir ayuda. Ahora está intentando buscar una solución que no le provoque hacer un desembolso como el que le piden

¿Cuánto cuesta la mansión de Shakira en Miami?

Shakira adquirió la finca por unos 3 millones de dólares y decidió reformar los edificios preexistentes según sus preferencias, combinando minimalismo, luz natural, color blanco y un toque subtropical y libanés en el diseño y la vegetación de la propiedad. Varios testigos aseguran que es una casa de ensueño, de hecho no está al alcance de todos, por eso el futuro comprador pondrá muchos requisitos antes de adquirirla.

A pesar de sus lujosas características y de su ubicación privilegiada, el problema de las aguas residuales ha sido un obstáculo insalvable hasta ahora. La situación actual hace que potenciales compradores se desanimen, pues la mansión requiere una solución costosa y compleja para evitar futuras inundaciones de aguas fecales.

El motivo por el que Shakira quiere vivir fuera de España

Mientras Shakira navega por esta complicada situación, continúa enfocada en su carrera musical y en brindar un ambiente estable y seguro para sus hijos. La resolución del conflicto será un paso importante para cerrar un capítulo de su vida y abrir uno nuevo, lleno de nuevas oportunidades y esperanzas. Según han contado en Telecinco, saldrá de esta sin ayuda de nadie y no tiene ninguna intención de recurrir a Gerard Piqué, aunque en los últimos meses el vínculo entre la ex pareja ha mejorado.

La vida en Miami, con su vibrante escena cultural y su proximidad a América Latina, representa una nueva etapa para Shakira, tanto personal como profesionalmente. La artista está determinada a superar los obstáculos y continuar brillando en el escenario internacional. Tenía muchas ganas de marcharse de España, de hecho ha estado residiendo en Barcelona por amor, al menos eso es lo que dice ella. Estaba deseando vivir en Estados Unidos, en una urbanización que le permitiera estar lejos de los paparazzi. Ahora ha esquivado a la prensa, pero debe luchar contra los malos olores.