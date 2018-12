La policía local dejó dos años en un armario un cuchillo relacionado con los crímenes de Almonte

Lo más terrible es que a estas alturas, sin una cadena de custodia garantizada, el cuchillo no sirve para nada. Lo increíble es que ese cuchillo pasara dos años olvidado en una taquilla de la policía local. Y lo alarmante es que sea la propia policía local quien lo metió allí y ahora apunte a la Guardia Civil como responsable final del enredo. Otro agujero negro más del caso conocido como doble crimen de Almonte.

El doble asesinato fue en 2013. En 2017, cuatro meses antes del juicio que absolvió al presunto asesino, unos vecinos encontraron el cuchillo en una alcantarilla de un callejón situado a 300 metros de la vivienda del acusado. Los vecinos avisaron a la policía local y los dos agentes lo recogieron. No se supo nunca más del arma.

Poco después, el acusado Francisco Javier Medina fue absuelto por un jurado popular. Varios testigos cambiaron detalles de su declaración que favorecieron a la defensa del acusado, lo que les valió ser amonestados por el presidente del tribunal. El jurado popular creyó a la expareja del sospechoso frente a los testigos que dejaban en mal lugar su coartada. El jurado también desdeñó los informes de ADN que señalaban al acusado y creyeron la tesis de los peritos de la defensa. Ya en 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la sentencia absolutoria y ahora el Tribunal Supremo acaba de decidir si se repite o no el juicio aunque no ha comunicado el fallo. La fiscalía del Supremo pidió repetir el juicio calificando la absolución del acusado de “auténtico disparate” por la gran cantidad de indicios incriminatorios que no se tuvieron en cuenta.

Declaraciones íntegras

Y precisamente ahora es cuando los vecinos relatan el hallazgo del cuchillo a un familiar de los asesinados, éste ha puesto una denuncia y la jueza ha abierto una pieza separada para aclarar que pasó con el cuchillo. Lo primero ha sido llamar a los dos policías locales que lo recogieron. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a las declaraciones íntegras de esos dos agentes. Su relato coinciden con el de los vecinos salvo que los policías sitúan el hallazgo en 2016. Un año antes. Un detalle extraño, aunque lo más sorprendente vendría después: “Fuimos al cuartel de la guardia civil pero el guardia de la puerta nos dijo que no buscaban ningún cuchillo, que no llamaría a la UCO para recogerlo porque las dimensiones del cuchillo no coincidían con las del doble crimen, y nos fuimos…que no sabe quien era el guardia, que no lo recuerda, sólo que era bajito…que no dieron cuenta del cuchillo a su jefa de policía local porque no le dieron trascendencia…no levantaron acta y lo guardaron en un armario…”.

El segundo agente aclara varios puntos que el primero no logró aclarar: “Que cuando meten el cuchillo en el armario no abren ninguna diligencia, aunque de forma general se hace un acta pero esta vez no se hizo…que al armario tienen acceso 9 policías además de él…”

A día de hoy, los investigadores de la UCO sostienen que el dos veces absuelto Francisco Javier Medina es el único sospechoso del crimen ya que mantenía una relación con la expareja del hombre y madre de la hija asesinados. Ahora los guardias, los mismos que resolvieron los crímenes del pequeño Gabriel o de Diana Quer, investigan los mensajes de whatsapp de varios testigos del caso en los que reconocían estar presionados. Estos mismos guardias no se explican cómo no se les avisó del hallazgo de ese cuchillo manchado por parte de la policía local.

El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, no se había pronunciado sobre el asunto del cuchillo hasta hace unos días cuando manifestaron que no sabían nada del asunto. Ahora sí reconocen que existió el cuchillo, lo han entregado y explican la misma versión que han dado estos dos policías. Tampoco ayuda a aclarar el enredo que el Teniente de Alcalde y jefe de la policía local sea cuñado del primo del acusado y le asistiera como abogado durante las primeras horas tras su detención. Tampoco ayuda que después de revelarse el asunto del cuchillo, el concejal se reuniera con la jefa de policía local y el abogado del acusado ahora absuelto para, según familiares de las víctimas del crimen, tratar la posibilidad de denunciarles.