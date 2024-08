La situación económica real de Terelu Campos: «Hago malabarismos para sobrevivir»

Terelu Campos ha dado una entrevista en su revista de cabecera a cambio de un suculento acuerdo económico. En esta exclusiva, la hija de la legendaria María Teresa Campos no solo abordó temas personales como el embarazo de su hija Alejandra Rubio y su conflictiva relación con sus ex compañeros de ‘Sálvame’, sino que también se sinceró sobre su situación económica. «Hago malabarismos para sobrevivir. Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito», confesó confesó sin saber que estas palabras iban a desatar una polémica sin precedentes.

Las declaraciones de Terelu sobre su economía no han pasado desapercibidas. Sus palabras han sido objeto de escrutinio y controversia, especialmente considerando los altos ingresos que ha percibido recientemente. Terelu ha participado en múltiples programas de televisión y hasta en un reality de Netflix, lo que ha generado una percepción pública de que sus finanzas deberían estar lejos de ser preocupantes. «Me parece una falta de respeto que ella que ha facturado lo más grande se haga la víctima», comentó la periodista Beatriz Miranda en ‘Espejo Público’.

Según la información compartida por Laura Fa en el mismo espacio, Terelu Campos habría ingresado recientemente unos 200.000 euros por sus intervenciones en programas como ‘¡De Viernes!’ y su rol como colaboradora en Mediaset.

No obstante, Terelu afirmó: «yo nunca, en muy pocas ocasiones, he tenido 50.000 euros en el banco». Esta declaración contrasta fuertemente con los altos ingresos reportados, lo que llevó a su compañera Gema López a arrojar luz sobre el asunto. López señaló que el problema radica en el elevado nivel de gastos de Terelu, quien cuenta con servicio doméstico 24 horas, un chófer y un estilo de vida que incluye frecuentes y generosas salidas nocturnas. «Terelu es capaz de comprar en dos minutos zapatos por 2.000 euros», afirmó Gema.

¿Por qué ha cambiado la economía de Terelu Campos?

La entrevista de Terelu Campos también abordó un tema delicado: la venta de su casa tras el declive de salud de su madre, María Teresa Campos. Los fondos obtenidos de esta venta, unos 260.385,37 euros, fueron destinados al bienestar de su madre. Además de dinero en efectivo, María Teresa dejó a sus hijas una casa en Málaga, valorada en 900.000 euros, de la cual Terelu posee el 50%. Esta propiedad, ubicada en la cotizada zona de Pedregalejo y con vistas al mar, es un refugio sentimental para la familia. Tanto Terelu como su hermana, Carmen Borrego, han decidido no vender ni modificar esta casa, que frecuentan durante la Semana Santa, siguiendo una tradición familiar. Pero, ¿cuánto podrán seguir así?

Pese a la posesión de esta valiosa propiedad en Málaga, Terelu no es propietaria de ninguna otra vivienda. Actualmente vive de alquiler en un piso en Aravaca, cerca de la residencia de su hija Alejandra Rubio. El alquiler de esta vivienda asciende a 2.500 euros al mes, una suma significativa que refleja otra de las etapas económicas difíciles de Terelu.

En su momento fue la presentadora más famosa de la televisión, un rostro muy cotizado en la crónica social que ganó muchísimo dinero. El problema, según sus críticos, es que no ha sabido gestionarse.

La colaboradora tomó una dolorosa decisión

En 2019, Terelu se vio obligada a vender su tríplex en Pozuelo de Alarcón por 1.4 millones de euros, después de haber rehipotecado la propiedad en tres ocasiones y acumulado una deuda de casi 800.000 euros con el Banco Popular. Tal y como contó, para ella fue complicado despedirse de esta vivienda, pero asegura que nunca le ha tenido aprecio a las cosas materiales. Además, en esa casa luchó contra el cáncer y también quería cambiar de aires. Eso sí, nadie puede negar que fue un paso delicado porque significaba despedirse de su única vivienda en propiedad.

La trayectoria de Terelu Campos es un reflejo de las complejidades de mantener una imagen pública mientras se gestionan desafíos financieros personales. Sus declaraciones en ‘Lecturas’ han abierto un debate sobre la percepción de riqueza y el manejo real de los ingresos y gastos. Mientras algunos la critican por su estilo de vida y la acusan de victimismo, otros pueden ver en ella a una mujer que, a pesar de sus ingresos, enfrenta dificultades económicas reales y hace «malabarismos» para mantenerse a flote.

Terelu ha dejado muy claro que Alejandra Rubio nunca le ha pedido dinero. La joven se independizó cuando alcanzó la mayoría de edad y a partir de ese momento inició una aventura en solitario. Se puso a trabajar de relaciones públicas de una conocida discoteca y más adelante aceptó una oferta de Telecinco para ser tertuliana de la cadena. Estos dos proyectos le permitieron vivir sin ayuda de su familia, por eso Terelu ha insistido en que su hija no es la responsable de su declive económico.