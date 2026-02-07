Sara Carbonero: estas son las personas que forman su red de seguridad en sus peores momentos

Sara Carbonero ha comenzado 2026 muy bien acompañada. La periodista había despedido 2025 desde Lanzarote con un mensaje luminoso, cargado de calma y reflexión, acompañado de imágenes que transmitían bienestar, naturaleza y afecto. Sin embargo, apenas unos días después, esa estampa de equilibrio se vio alterada por un ingreso hospitalario de urgencia.

«Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores», escribía Carbonero a sus más de 3.6 millones de seguidores en Instagram poco después de Año Nuevo. En su mensaje hablaba de baños en el mar, de la belleza del entorno y, sobre todo, de la importancia de rodearse de personas que sumen. «Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos», añadía.

El viernes 2 de enero, cuando tenía previsto regresar a Madrid para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, se sintió indispuesta y acudió de urgencia a un hospital de la isla. Tras una primera valoración médica, los facultativos decidieron su ingreso, una decisión que despertó inquietud ante la falta inicial de información sobre las causas. Días después, la revista ¡Hola! confirmaba que la periodista había sido intervenida quirúrgicamente el lunes 5 de enero.

Fuentes cercanas insistieron en que la situación no era grave y que su permanencia en la UCI respondía únicamente a la necesidad de un mayor control médico. «Está despierta y recuperándose», subrayaban, aclarando además que no existía urgencia para trasladarla a otro centro hospitalario. Pero, ¿quién ha arropado a Carbonero durante estos momentos?

Los hijos de Sara Carbonero

Quienes conocen a Sara Carbonero saben que su principal motor son sus hijos, Martín y Lucas. Aunque la distancia física le impidió estar con ellos en un momento señalado como el cumpleaños de su primogénito, ambos representan el pilar más firme de su estabilidad emocional. La periodista ha expresado en numerosas ocasiones que su maternidad es la fuente de sus mayores alegrías y el impulso que le permite afrontar los momentos de mayor incertidumbre.

Esa fortaleza íntima se complementa con una red de apoyos personales construida a lo largo de los años, integrada por amistades profundas, vínculos familiares sólidos y una relación sentimental discreta, pero estable. Un círculo que ha vuelto a activarse con fuerza en este nuevo bache de salud.

Isabel Jiménez

Entre todas las personas que acompañan a Carbonero, hay un nombre que destaca de manera indiscutible: Isabel Jiménez. Su amistad, nacida hace alrededor de 15 años en los pasillos de Telecinco, se ha convertido en uno de los vínculos más reconocibles y sólidos del panorama mediático español. Ambas iniciaron sus trayectorias profesionales prácticamente al mismo tiempo, Sara como reportera deportiva e Isabel en los informativos, donde hoy es una de las presentadoras más consolidadas.

Lejos de ser una relación superficial, su amistad se ha construido en la convivencia diaria, los viajes compartidos y, sobre todo, en el acompañamiento mutuo en los momentos más difíciles. Carbonero estuvo al lado de Jiménez tras su separación de Álex Cruz, con quien había compartido casi dos décadas de vida y 16 años de matrimonio.

De la misma forma, Isabel fue un apoyo constante durante la enfermedad de Sara, acompañándola durante las operaciones, animándola con gestos tan íntimos como grabarle cintas de casete y permaneciendo a su lado incluso cuando la periodista sufrió una recaída en 2021.

José Luis Cabrera

Junto a Isabel Jiménez, otro nombre clave en el presente de Sara Carbonero es el de José Luis Cabrera, conocido como Jota. Empresario y amigo del círculo más cercano de la periodista, su relación sentimental comenzó hace algo más de un año, aunque su vínculo personal es anterior. Se conocieron en 2021, cuando Carbonero atravesaba un periodo de cambios.

Durante años mantuvieron una amistad marcada por la discreción y el respeto a las circunstancias de cada uno. No fue hasta que ambos estuvieron solteros cuando la relación dio un paso más. Desde entonces, han optado por un perfil bajo, alejados de los focos y sin apariciones conjuntas en eventos públicos, una elección coherente con la forma en la que Sara ha decidido gestionar su vida privada en esta etapa.

La familia Carbonero

Más allá de sus amistades y su novio, la familia de Sara Carbonero ha sido siempre un refugio constante. Su madre, Goyi, y su hermana, Irene, mantienen con ella una relación muy estrecha y han estado pendientes de su evolución desde el primer momento. También su cuñado y sus sobrinos forman parte de ese núcleo íntimo que la acompaña de manera silenciosa, pero firme.

A este entorno se suman personas que, aunque no pertenecen a su familia, ocupan un lugar esencial en su día a día. Es el caso de la profesora de yoga Claudia Valcárcel, quien se encontraba en Lanzarote cuando se produjo la urgencia médica, así como de amigas cercanas como Vanesa Martín, Marta Girón, Mariola Sáez o Raquel Perera, todas ellas atentas a la evolución de la periodista en estos días.