Sara Carbonero ha comenzado el año 2025 con una nueva ilusión en lo que respecta a su vida sentimental. Se trata de José Luis Cabrera, un empresario canario con quien ha sido vista compartiendo momentos de complicidad y afecto por las calles de Madrid. Desde hace varias semanas, los rumores sobre un posible romance entre ambos habían comenzado a tomar fuerza, y ahora, con las recientes imágenes de la pareja disfrutando de un paseo cálido y relajado por la capital, las sospechas se han confirmado. La ex esposa de Iker Casillas parece haber encontrado nuevamente la felicidad al lado de un hombre con quien comparte no solo intereses comunes, sino también una química evidente que no ha pasado desapercibida para quienes los han visto juntos.

La conexión entre Sara y José Luis no es reciente; ambos se conocieron en 2021 en Canarias, gracias a su amiga en común, Isabel Jiménez, quien los presentó durante una visita de Sara a las islas. En aquel entonces, la relación no trascendió más allá de una amistad, pero el destino los ha reunido nuevamente, y esta vez, la chispa del amor ha surgido entre ellos. Prueba de ello son las recientes imágenes de ambos paseando por Madrid, demostrando una evidente complicidad y sin ocultar su afecto. En las fotografías, difundidas por la revista ¡Hola!, los dos se muestran dados de la mano mirando el escaparate de una conocida librería de Madrid, evidenciando su pasión compartida por la lectura. Lo que demuestra que a pesar de que ambos provienen de mundos profesionales distintos, comparten intereses comunes que han fortalecido su conexión.

Sara Carbonero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La relación entre Sara y José Luis ha ido fortaleciéndose con el tiempo. Durante la celebración de Nochevieja, ambos compartieron momentos en Lanzarote junto a amigos cercanos, lo que consolidó aún más su vínculo. Además, José Luis ha sido visto asistiendo a partidos de fútbol de los hijos de Sara, fruto de su anterior relación con Iker Casillas, mostrando una integración natural en la vida familiar de la periodista.

José Luis Cabrera, conocido como Jota entre sus allegados, es un empresario canario con una destacada trayectoria en el mundo de los negocios. Licenciado en Ciencias Empresariales y con un máster en Comercio Exterior, ha trabajado en el sector financiero y ha sido gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Actualmente, es consejero en una empresa familiar dedicada a la agricultura, fundada por su abuelo en 1935, que se dedica a la exportación internacional de productos agrícolas.

Las palabras de Isabel Jiménez sobre Sara Carbonero y José Luis Cabrera

Isabel Jiménez, amiga íntima de Sara, ha sido una figura clave en esta historia de amor. Conocida por su cercanía con ambos, Isabel ha sido un puente que ha facilitado el reencuentro y la consolidación de la relación entre Sara y José Luis. Su papel como amiga y confidente ha sido fundamental para que esta nueva etapa en la vida de Sara se desarrolle de manera natural y positiva.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque la presentadora de Informativos Telecinco no ha querido pronunciarse pública y directamente al respecto de este romance, sí ha afirmado que está «muy feliz» por sus amigos. Además, Isabel ha confesado que José Luis «se agobia el pobre de verse en las noticias». «Es una persona anónima completamente. Yo lo amo, adoro y quiero desde hace muchísimos años», ha expresado.