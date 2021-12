La Navidad es una época en la que miles de parejas aprovechan para disfrutar de un tiempo más unidos. Pero este no ha sido el caso de Kiki Morente y Sara Carbonero, que pese a los continuos rumores sobre una crisis en su romance han decidido pasar los últimos días del año con sus respectivas familias. De hecho, durante el fin de semana el cantaor se dejó ver por las calles de Madrid con total tranquilidad en el que está siendo uno de los momentos más dulces de su vida a nivel profesional, aunque tal vez no tanto en el ámbito sentimental.

Con la mirada puesta ya en el 2022, el artista solo pide que el nuevo año traiga mucho amor y alegría: “Pido mucha paz, mucho amor y mucha alegría, para mí y para todos vosotros”, dejando claro que “espera que este año sea mejor” que el 2021. Entre tanto, Kiki también aprovechó para desvelar que seguirá pasando el resto de Navidad junto a sus seres queridos: “Con mucho cuidado con esto del covid y una Navidad en familia, gracias a dios”, pero, ¿y Sara?

Aunque el de Granada no ha querido responder a nada referido con la periodista, todo apunta a que no están pasando por su mejor momento amoroso. Hace tan solo unos días, Morente se subía de nuevo al escenario en la mítica sala madrileña Florida Park. Una ocasión de lo más especial para el artista en la que no estuvo presente su novia, lo que deja entrever que tal vez hayan decidido darse un descanso para aclarar cómo quieren dar comienzo al año nuevo.

Por su parte, la comunicadora no acudió al evento y optó por disfrutar de un día en solitario por algunas de las calles más glamurosas de Madrid, aprovechando así su estancia en la capital. De hecho, hace tan solo unos días pudimos verla junto a sus dos pequeños y su amiga Raquel Perera llevando a cabo un plan de lo más maternal en vísperas a la Nochebuena. Durante la jornada, ambas y sus respectivos pequeños pudieron ver la ciudad decorada con los adornos propios de la fecha, mietras se divirtieron a golpe de cine y música.

En cuanto a la celebración de esa Nochebuena tan especial y la posterior Navidad, Sara se refugió en su familia en las que ya han sido las primeras fiestas lejos de Iker Casillas. Fue el pasado mes de marzo cuando algunas fuentes cercanas a la pareja confirmaron que el futbolista y la periodista habían decidido tomar caminos separados por un “deterioro en la convivencia”. Una etapa durísima que dio un giro de 180 grados cuando Sara conoció a Kiki Morente. Aunque en un primer momento intentaron mantener su romance en la más absoluta hermeticidad, finalmente no pudieron ocultando dejándose ver de manera pública. No obstante, esta no es la primera vez que ambos están envueltos en unos rumores de ruptura que tan solo se aclararán con el tiempo.