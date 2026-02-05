Sale a la luz un vídeo de doña Letizia de joven: «Me gustaría ser la reina»

El archivo de RTVE Canarias ha vuelto a demostrar que tiene cosas interesantes al recuperar unas imágenes que, con el paso del tiempo, han adquirido un valor histórico incuestionable. 25 después de su emisión original, la televisión pública ha rescatado una secuencia en la que aparece la actual Reina Letizia cuando aún desarrollaba su carrera como periodista en RTVE, informando desde el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en una edición que quedó marcada por su inspiración caribeña.

Un documento audiovisual que conecta pasado y presente y que permite observar, desde una nueva perspectiva, tanto la evolución de una figura institucional como la de una de las fiestas más representativas de Canarias. «Me gustaría ser la Reina del Carnaval», dijo Su Majestad durante el reportaje, sin saber lo que estaba por venir.

Las imágenes de la Reina Letizia

Las imágenes corresponden a los primeros años del nuevo milenio, cuando Letizia Ortiz formaba parte del equipo del Telediario y recorría distintos puntos del país para cubrir la actualidad.

En aquel momento, lejos todavía del foco institucional que hoy la acompaña, su labor se centraba en el trabajo diario de calle, micrófono en mano y en contacto directo con los protagonistas de cada historia. Uno de esos encargos la llevó a Las Palmas de Gran Canaria para informar sobre su Carnaval, una celebración multitudinaria que cada año transforma la ciudad y la convierte en un escenario abierto a la creatividad y la participación popular.

¿Sabían que la Reina Letizia en su etapa como periodista cubrió los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria? Aquí la prueba.#ConPlumasyaloloco 💗 pic.twitter.com/gswEsh7jEo — RTVECanarias (@RTVECanarias) February 1, 2026

La edición que cubrió estuvo dedicada al universo del Caribe, una temática que se reflejó en los disfraces, la música y la estética que inundaron las calles. Comparsas, murgas y miles de personas disfrazadas crearon un ambiente festivo que hoy resulta especialmente revelador al ser revisado con la distancia del tiempo. La presencia de Letizia como reportera aporta a esas imágenes un interés añadido, pero no eclipsa el contexto: el de un Carnaval que ya entonces mostraba su capacidad para reinventarse y atraer la atención mediática nacional.

Un documento muy interesante

Las secuencias recuperadas muestran a una joven periodista desenvolviéndose con naturalidad en medio del bullicio carnavalero, cumpliendo con su función informativa en un entorno complejo y dinámico. Más allá del impacto que produce reconocer en esas imágenes a quien hoy es reina de España, el material posee un notable valor documental. Permite observar cómo se vivía la fiesta hace un cuarto de siglo, cómo se organizaba la cobertura televisiva y de qué manera se contaba la actualidad desde un punto de vista cercano y directo.

Este rescate audiovisual no se plantea como una simple curiosidad, sino como una pieza más del amplio mosaico que conforma el archivo de RTVE Canarias. En él se conservan décadas de historia social y cultural del Archipiélago, con especial atención a manifestaciones populares como el Carnaval, que actúan como espejo de la sociedad en cada época.

El archivo de TVE

El programa especial Con plumas y a lo loco, emitido recientemente por RTVE Canarias, ha sido el espacio elegido para recuperar y contextualizar este momento. El formato, dedicado a repasar episodios, anécdotas y recuerdos vinculados a la fiesta, ha puesto el acento en la importancia del archivo como herramienta esencial para preservar la memoria colectiva. En ese recorrido por imágenes del pasado, la aparición de la actual reina ejerciendo como reportera se convierte en un símbolo del paso del tiempo y de las transformaciones personales e institucionales que se han producido desde entonces.

La directora regional de RTVE en Canarias, Francisca González, quiso subrayar esta idea a través de una publicación en redes sociales que acompañó la emisión del programa. «¿Por qué RTVE es lo que es? Porque somos la memoria de Canarias y eso incluye los Carnavales. Nuestro archivo vale oro. Miren a la Reina, entonces reportera del Telediario, cubriendo los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se lo contamos en el programa Con plumas y a lo loco», escribió, poniendo en valor el trabajo constante y a menudo silencioso que se realiza desde el área documental.

La recuperación de estas imágenes no sólo despierta nostalgia o interés mediático, sino que refuerza el papel del Carnaval como uno de los grandes ejes de Canarias. A través del archivo de TVE es posible reconstruir la evolución de la fiesta, desde los diseños y las coreografías hasta los cambios en la música, las temáticas y la manera de vivir el espacio público. También permite analizar cómo ha evolucionado la forma de comunicar, de informar y de acercar estos acontecimientos a la audiencia.

En este sentido, el rescate de la cobertura realizada por doña Letizia se integra en una narrativa más amplia: la de una televisión pública que atesora una historia capaz de despertar el interés de todos.