Sacan a la luz la gran mentira de un concursante de ‘GH VIP’: es todo una estafa

La nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’ está dando mucho de qué hablar y el público cada vez está más posicionado. Hay dos bandos muy bien diferenciados: los que apoyan a la cantante Karina y los que piensan que se ha metido en la piel de un personaje que no le corresponde. El periodista Saúl Ortiz asegura que él le ha hecho muchas entrevistas y no siempre le ha respondido en un tono amable. Sin embargo, en esta noticia no vamos a hablar del artista, vamos a hacer referencia a la historia de otro concursante que no ha sido del todo honesto. ¿De quién estamos hablando y por qué hay gente tan molesta?

Álex Caniggia llegó a la famosa casa de Guadalix de la Sierra entrando por la puerta grande. Aseguró que era un presentador muy famoso en Argentina y que había tenido mucho éxito, pero fuentes cercanas insisten en que esto es una estafa para llamar la atención. Supuestamente su trayectoria no ha sido tan exitosa y ahora que está en primera línea sus secretos no han tardado en ver la luz. Álex tiene mucho peso dentro de ‘GH VIP’. Lo cierto es que genera muchas tramas, pero ¿qué pasará ahora que el público conoce su otra historia?

Álex Caniggia, sin programas en Argentina

El periodista Gonzalo Vázquez insiste en que el concursante de ‘Gran Hermano VIP’ no ha sido sincero. Defiende que está interpretando un papel para ganar reputación e intentar colocarse en los medios españoles. Su carrera se ha desarrollado en Argentina, pero han cancelado el programa donde estaba trabajando y ahora necesita nuevos proyectos. Por eso se puso en contacto con un agente de España que le consiguió una plaza en el famoso concurso. ¿El problema? Que en estos momentos está muy expuesto y no puede esconder ningún secreto.

Álex mantuvo una relación sentimental con un rostro muy polémico de Telecinco. Estamos hablando de una mujer que ha participado en varios programas, de hecho también estuvo en ‘GH VIP’. Se enamoró de Belén Roca, la sobrina más famosa del escritor Camilo José Cela. Belén decidió dedicarse al mundo del entretenimiento y comenzó su andadura en televisión gracias al programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Álex no tendría tanto dinero como dice

Cada vez son más los que quieren hablar de Álex Caniggia. El joven asegura que tiene mucho dinero y ninguna necesidad de estar trabajando en televisión. Según su versión, simplemente aceptó la oferta de ‘Gran Hermano VIP’ porque le pareció un reto atractivo, pero nunca se ha sentido obligado a hacer nada por cuestiones económicas. Defiende que su trabajo siempre ha estado muy bien remunerado y que es una estrella en Argentina.

‘GH VIP’ no termina de convencer

A pesar de todas las polémicas, ‘GH VIP’ no termina de convencer a la audiencia. El concurso ha cambiado de presentador y ahora está al mando de Marta Flich, quien no ha logrado atrapar a los espectadores. La doble vida de Álex Caniggia resulta interesante, pero ¿hasta qué punto es suficiente como para conseguir que el programa lidere su franja horaria? De momento ha tenido mejores resultados los domingos, cuando Ion Aramendi presenta el debate.