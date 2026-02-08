Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, sobre lo que va a pasar en España: «Hasta finales de la semana que viene»

La AEMET ha emitido alertas ante la llegada de la borrasca Marta este fin de semana, un sistema de gran impacto que afectará especialmente a la zona costera de Andalucía durante la tarde del sábado y domingo. Después, de Marta vendrá otra borrasca. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha insistido en que la situación será adversa, y ha pedido a la población extremar las precauciones ante fenómenos potencialmente peligrosos. Rubén del Campo sobre lo que va a pasar en España: «Hasta finales de la semana que viene».

Fenómenos extremos y chubascos intensos

Marta traerá consigo chubascos fuertes y persistentes, con especial incidencia en provincias como Cádiz, Málaga, Almería y Huelva. La combinación de vientos intensos y humedad procedente del mar aumenta la probabilidad de que se produzcan mangas marinas o incluso tornados en puntos concretos de la costa, según indican los modelos meteorológicos.

Las precipitaciones podrían ser localmente muy intensas, con riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas o en áreas donde el drenaje del agua sea limitado. Los expertos recuerdan que, aunque los fenómenos más extremos son poco frecuentes, la combinación de lluvia intensa y viento fuerte puede generar situaciones de riesgo para personas y bienes.

Vaticinio para la primavera 🌼: los temporales llegarán a su fin pero sus consecuencias seguirán notándose en España. 🗞️👇 Noticia de Silvia Ferrer con la colaboración de David Fernández, de Aragón TV. https://t.co/W84MooKpdD — Meteored España (@MeteoredES) February 8, 2026

Riesgo para la navegación y actividades al aire libre

El temporal afectará también a la actividad marítima, especialmente en puertos y zonas de baño. Se espera un mar muy agitado, con olas de gran altura y corrientes peligrosas. Las autoridades recomiendan evitar embarcaciones pequeñas y actividades recreativas en el mar durante el paso de la borrasca.

Además, los vientos fuertes pueden afectar a la seguridad en carreteras y espacios abiertos, donde se recomienda no transitar por zonas inundables ni permanecer bajo árboles o estructuras inestables.

«Asoman los tresmiles, Alcazaba y Mulhacén, después de varios días bajo tempestades y nubosidad», postea @meteoalbaicin. Y la imagen es espectacular con ese blanco tan radiante. 🏔️😲 Disfrutadla. pic.twitter.com/V8sELHy1A1 — Meteored España (@MeteoredES) February 8, 2026

Recomendaciones de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología insta a la población a seguir los avisos oficiales y actualizaciones en tiempo real. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

Evitar desplazamientos innecesarios por carreteras y zonas costeras.

Asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y jardines.

sueltos en balcones, terrazas y jardines. Mantenerse informado sobre posibles cortes de luz o interrupciones de servicios.

o interrupciones de servicios. No acercarse a ríos, arroyos o cauces en los que pueda acumularse agua rápidamente.

Contexto meteorológico

La borrasca Marta llega tras una serie de sistemas inestables que ya han dejado lluvias y vientos intensos en varias regiones de España. Su particular peligrosidad radica en la confluencia de aire húmedo del Atlántico y vientos fuertes, lo que puede intensificar los fenómenos costeros.

Se espera que el episodio más crítico dure varias horas, concentrándose principalmente en la tarde y primeras horas de la noche del sábado. Aunque en el interior de Andalucía las lluvias serán más moderadas, el riesgo de acumulados significativos y fenómenos localmente extremos se mantiene en las zonas de costa.