Roberto Brasero tiene malas noticias y lo que viene no te va a gustar: «Un frente con…»

Tiene malas noticias Roberto Brasero lo que viene no te va a gustar, llega un frente con una actividad poco habitual. Nos hemos acostumbrado a que el buen tiempo se acabe convirtiendo en una realidad en estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de unos cambios en los que quizás tocará estar listos para determinadas situaciones que pueden ser esenciales. Tenemos que empezar a pensar en algunos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales en estos días de temporada. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Con la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que fuera importante. Tenemos que empezar a pensar con algunos cambios de tendencia que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Estaremos pendientes de un cambio que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de saber qué puede pasar, según un Roberto Brasero en el que todo puede ser posible.

Lo que viene no te va a gustar

No te va a gustar un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Parece que el otoño nos guarda más de una sorpresa inesperada.

De estos días en los que el tiempo parecía que podríamos empezar a ver algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de empezar a prepararnos con un cambio de tendencia radical.

Este veroño tiene los días contados y está empezando a desaparecer por momentos, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno. Será mejor que nos empecemos a preparar para este cambio que puede sumergirnos en lo peor de una situación que puede acabar siendo esencial que estemos pendientes del tiempo.

Las malas noticias llegan de forma inmediata con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de cambios y de provechar al máximo algunos detalles que son esenciales.

Tiene malas noticias Roberto Brasero sobre lo que viene

Lo que viene a España es algo que quizás no acabará siendo como esperaríamos. Con un cambio radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días de transformación en los que todo puede ser posible. Roberto Brasero se adelanta a todos y nos da más de una alegría inesperada.

Tal y como nos explica Roberto Brasero: «Tormenta no, pero lluvias sí vamos a seguir teniendo y de hecho tenemos avisos de nivel amarillo incluso en Galicia (sobre todo el sur de la región), Castilla y León (por el oeste y el sur de la Comunidad) y el norte de Cáceres. También las tenemos por el interior del Cantábrico donde ha estado soplando fuerte el viento sur, con un amanecer de 20º en Bilbao y Santander, pero ahora rolará al oeste. Mañana sábado siguen las lluvias en los mismos lugares, sobre todo por la mañana. El frente atlántico (en realidad serán varios frentes que se darán el relevo uno a otro sin descanso) afectará a las mismas zonas y debido a esa realimentación las lluvias podrán ser copiosas. De nuevo se trata de del oeste y sur de Galicia, oeste de Castilla y León y Sistema Central occidental donde las precipitaciones serán persistentes y podrán ser localmente fuertes. Lluvias también en el Cantábrico, La Rioja y Navarra. Por la tarde el frente podrá traspasar el sistema central y es ahí cuando es probable que llueva también en la zona centro, quizá ya llegando la noche, y a cambio de irá dejando de llover por la tarde en Galicia y el noroeste de castilla y león, por donde ya habrá pasado el frente».

Las temperaturas sufrirán algunos cambios: «La temperaturas bajarán mañana en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y nordeste de Castilla y León, pero subirán en el resto de la meseta norte, zonas de interior del tercio este peninsular y Canarias, donde localmente podrán llegar a 30 grados. El domingo serán más frescas a primera hora, sobre todo en Extremadura, Castilla y León y La Rioja. y con pocos cambios en general por la tarde, salvo en Canarias donde seguirán subiendo: tendrán un calor inusual para estas fechas en buena parte del archipiélago. En cuanto a las lluvias, tendremos el frente acabando de recorrer el territorio y dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos pero ya con lluvias en general débiles y dispersas, que todavía podrán caer en Galicia, Cantábrico, Andalucía occidental, la meseta Sur y el este de castila y león, incluso en zonas del Levante y Cataluña. Pero ya a al final de la mañana tenderán a menos, y se irán abriendo cada vez más claros a excepción de en el extremo norte peninsular, donde el paso de un segundo frente dejará nuevas nubes y lluvias en Cantabria, País Vasco y área de pirineos, donde puede nevar débilmente a partir de 2000 metros».