Roberto Brasero sabe la fecha exacta: giro de 180 grados a partir de este día

La fecha exacta en la que Roberto Brasero advierte de un giro de 180 grados, a partir de este día que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estamos ante una situación que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante con respecto a todo lo que tenemos por delante. Un destacado cambio de ciclo puede golpearnos de lleno, especialmente si tenemos por delante, un mes de febrero que nos depara más de una sorpresa inesperada. Son tiempos de ver un poco más allá y de establecer algunos cambios destacados.

Este giro de 180 grados a partir de este día puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Sobre todo, con novedades que pueden acabar siendo lo que tenemos por delante. A medida que nos acercamos al final de semana, tendremos que estar pendientes de unos cambios que quizás no esperábamos. Después de casi tocar la primavera, lo que nos espera es una situación radicalmente diferente con lo que nos está esperando. Roberto Brasero no duda en adelantarnos la situación, los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que nos espera.

Giro de 180 grados a partir de este día

Lo que hemos tenido en estos días es la antesala de lo que nos está esperando, un destacado cambio de ciclo que quizás hasta ahora no hubiéramos ni tenido en cuenta. Es destacable que tengamos que esperar un marcado cambio radical que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado con lo que está a punto de pasar.

Estamos viviendo unas jornadas que quizás nos sumergían de lleno en una primavera que parece que llega a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que nos marque de cerca. De la mano de una lluvia que parecía que había desaparecido por completo, aunque la realidad es que estamos en la temporada del año, cuando más se hacen notar.

Por lo que, quizás hasta ahora no pensábamos que tuviéramos que conseguir un cambio que será clave. Las temperaturas se mantendrán estables, pero tendremos que afrontar la llegada de unas lluvias que pueden hacer realidad una serie de detalles que serán claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado que llegaría de forma tan intensa. Si tienes planes para estos días, debes tener en cuenta lo que va a pasar a partir de este día.

Esta es la fecha exacta en la que Roberto Brasero pronostica un cambio

A partir de hoy mismo, Roberto Brasero advierte de que llega un destacado cambio que puede afectarnos de lleno y que en cierta manera debemos empezar a ver llegar con fuerza. Tenemos que ver lo que está a punto de pasar, especialmente en algunos puntos del país en la que el agua hará acto de presencia.

Tal y como nos advierte este experto desde su canal del Tiempo de Antena 3: «seguirá avanzando por la península ese frente frio y tendremos lluvias descargando de madrugada y aún en las primeras horas del día en la franja central de la península. Enseguida se dirigirá hacia el este donde se esperan lluvias en el cantábrico oriental, en La Rioja, Aragón, Cataluña, que pueden ser persistentes e incluso dejar algunas tormentas por la tarde en el norte de la comunidad valenciana y en las islas baleares, incluso acompañada de granizo más probable en el sur de las islas. Las precipitaciones Serán en forma de nieve por encima de 1500metros en las montañas de la mitad oriental peninsular. Según vaya avanzando el frente hacia el este se irá abriendo claros y pronto dejará de llover en la zona centro. No se esperan lluvias ya en el oeste peninsular, donde tanto está lloviendo hoy, salvo el oeste de Galicia donde pueden quedar algunas gotas. En Canarias no se esperan. Las temperaturas bajarán mañana tras el paso del frente y la tarde no será tan cálida como la de hoy salvo en el sureste y canarias donde todavía pasarán de 22º a la sombra».

