Roberto Brasero pide que nos preparemos porque lo que llega nadie se lo esperaba: «De golpe»

Pide que nos preparemos el experto en el tiempo Roberto Brasero, nadie esperaba que sucediera esto de golpe. Lo que vemos en esta primavera en la que todo puede ser posible son una serie de cambios que nos sumergen en lo peor de una temporada que puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. Hemos tenido unas temperaturas y unos fenómenos muy distintos a los que esperaríamos en esta época del año. En estos días en los que todo puede ser posible y nos afectará de lleno.

Este experto puede acabar dando una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en unos días en los que todo será posible. Con ciertas novedades que pueden acabar marcando un día de descanso en lo que todo puede acabar siendo posible. Los mapas del tiempo pueden acabar siendo los que nos traigan una serie de novedades importantes que pueden ser las que nos marcarán desde cerca, de la mano de algunos cambios en los que todo puede ser posible. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que el tiempo será el protagonista.

Nadie esperaba lo que llega

Lo que llega en estos días es algo que nadie podría esperar y eso quiere decir que tocará estar pendientes de algunos cambios que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Son días de visualizar determinadas situaciones que acabarán siendo ejemplares.

El buen tiempo se convertirá en una dura realidad que podría acabar siendo el que nos acompañe en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. En especial en estas jornadas en las que tendremos que ver como pasamos de unas temperaturas que irán en aumento.

Pasaremos de una masa de aire frío a un cambio significativo que irá llegando a toda velocidad y que puede acabar de darnos algunas noticias para las que quizás no estamos del todo preparados. Vemos como la situación mejora, pero con ese sol, se suma un marcado ascenso de las temperaturas que no acaba de ser bueno para todos.

Estas temperaturas pueden ser tan altas que nos sumergirán en lo peor de una serie de elementos que pueden marcar una diferencia importante. Tocará estar pendientes de algunas situaciones que Roberto Brasero nos explica antes que nadie desde su canal de El Tiempo de Antena 3.

Roberto Brasero pide que nos preparemos

Nos preparamos para lo peor, el experto en el tiempo, Roberto Brasero no duda en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán unas jornadas cargadas de actividad. Este fin de semana quizás empecemos a ver ese verano que parecía escondido.

Tal y como nos advierte: «Estas lluvias del viernes, algunas pueden ser fuertes, pero también serán pasajeras, dado que el sábado las altas presiones irán reemplazando a la vaguada de aire frío. La consecuencia: se irán despejando los cielos y volverán a recuperar grados las temperaturas. En el extremo norte, eso sí, todavía se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos debido a la presencia de nubes bajas, y en el noroeste podría desarrollarse nubosidad de evolución a últimas horas del día, pero la probabilidad de lluvias es baja y se limita a esas zonas. El domingo seguirán las nubes en el Cantábrico occidental y, por la tarde, podrían caer algunas gotas, algún chubasco disperso en montañas del tercio norte. No debería ser mucho. En el resto de España predominará el sol sobre las nubes, sin riesgo de lluvia y con temperaturas más elevadas que las del día anterior, salvo en Galicia, donde pueden bajar un poco, y en Canarias, donde no cambian».

Siguiendo con la misma explicación: «El domingo será un día caluroso como lo fue el domingo pasado, pero la diferencia es que, si miramos el pronóstico de la semana que viene, no vemos más tormentas ni una nueva bajada térmica, a diferencia de lo que ha ocurrido en esta. Al revés: lo que vemos es un progresivo aumento de las temperaturas, al menos durante los primeros días de la semana, que desembocará posiblemente en un miércoles próximo de temperaturas auténticamente veraniegas en toda España. El inicio del verano astronómico, el que todos conocemos, es el próximo 21 de junio; el llamado verano climatológico, que es el que llevamos en las cuentas del tiempo, comienza antes, el 1 de junio. Pero el tiempo veraniego, de sol y calor, de chanclas, manga corta y bañador, de dormir menos abrigados… ese que no hemos tenido hasta ahora salvo en algunos ratos, ese no tardará en llegar: lo tenemos aquí al lado. 3, 2, 1… y, a partir del domingo y, sobre todo, la semana que viene, ¡ya será verano!». El finde semana debemos prepararnos para este marcado ascenso de las temperaturas.