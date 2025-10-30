Roberto Brasero lo hace oficial: no estamos preparados para el giro en las temperaturas que está a punto de llegar

No estamos preparados para el giro en las temperaturas que está a punto de llegar, nos enfrentamos a unos cambios que Roberto Brasero se encarga de explicar. Estamos viviendo un otoño de lo más extraño con unas temperaturas y unos fenómenos poco comunes que pueden acabar de darnos ciertas novedades. Por lo que, quizás tocará estar preparados para afrontar un marcado cambio que puede ser el que nos golpeará de lleno. Con la mirada puesta a un cielo que parece que guarda un importante secreto.

Tocará ver qué es lo que nos depara un tiempo que puede convertirse en uno de los ingredientes que deberemos empezar a ver llegar de una manera muy distinta. El cielo parece que nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada que nos puede afectar en este puente para el que debemos estar preparados. Lo que va a pasar en estas próximas horas, nadie podría esperarlo, sino más bien todo lo contrario, Roberto Brasero es de los primeros que hace oficial una previsión del tiempo que llega con más de una sorpresa.

No estamos preparados para este giro en las temperaturas

En algunas zonas de España se han sacado las chaquetas hace relativamente poco, nos espera una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos golpeará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán en cuestión de horas.

Cuando estamos preparando una serie de planes para hacer este fin de semana largo, nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede llegar a ser el que nos afectará de lleno. Será el momento de conocer en estas fechas un otoño atípico que no golpeará de lleno a todas las zonas del país.

Este experto no duda en darnos algunas novedades que pueden acabar siendo las que incluso nos hagan cambiar de planes en estos días en los que las temperaturas pueden jugar en nuestra contra o favor, dependiendo de cómo se mire. Para los amantes del veroño o para los que esperan ya un frío que puede ser determinante.

Lo que puede pasar en estos días es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estas próximas horas. Roberto Brasero nos explica todo lo que está por llegar.

Roberto Brasero nos explica la previsión del tiempo para este puente

Este Puente de Todos los Santos es uno de los más esperados en esta recta final del año, un momento en el que las familias se reúnen y no dudan en recordar tiempos pasados. Pero también es el primer paso para una escapada que llevamos tiempo gestando, es importante saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

Roberto Brasero es el experto que no duda en explicarnos lo que nos está esperando. Tal y como nos explica desde su blog de Antena 3: «Mañana tendremos un día de transición, una tregua entre las lluvias torrenciales que nos ha dejado la borrasca de hoy —y que mañana ya se irá marchando— y un nuevo frente que mañana por la noche entrará por Galicia y repartirá de nuevo lluvias el viernes y sábado, pero esta vez sobre todo por el noroeste peninsular. Mañana ya no lloverá donde tanto ha llovido hoy y tendremos ahí algunas nieblas y nubes matinales, pero luego asomará el sol, así como en el resto de la península, salvo el sureste, que es donde puede llover mañana, zonas de Albacete y Murcia sobre todo».

Siguiendo con la misma previsión: «Hay posibilidad de algún chaparrón fuerte por la mañana en el sur de Valencia y norte de Alicante, pero la probabilidad es mayor en las islas Baleares, que es donde para mañana tenemos los avisos de nivel naranja en el norte de Mallorca y Menorca, que es donde pueden ser más fuertes. En Canarias, lluvias débiles en el oeste del archipiélago. Temperaturas algo más bajas mañana a primera hora y por la tarde, similares a las de hoy o incluso más altas. También será por la tarde cuando entre el frente por Galicia, así que de nuevo ahí tendremos lluvias y fuertes rachas de viento para acabar el día, y que continuarán al día siguiente cuando el frente vaya avanzando por Galicia, Asturias y Castilla y León».

Por lo que tocará estar preparados para cambiar algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Será el momento de estar pendientes de un cielo que nos guarda más de una sorpresa para la que deberemos estar preparados, es hora de saber qué puede pasar en estas próximas horas.