La AEMET lanza su previsión más contundente para Castilla-La Mancha: lluvias intensas y descenso radical de las temperaturas

Lluvias intensas y descenso radical de las temperaturas, la AEMET lanza su previsión más contundente para Castilla-La Mancha. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en una de las fechas más importantes del año. Tendremos que apostar claramente por un cambio que puede ser clave y que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos muy pendientes de un descenso radical de las temperaturas que nos sumergirá en lo peor de unos días cargados de actividad. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de un cambio que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días de descanso en los que tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial para lo que tenemos por delante. Llega un momento en el que tocará ver qué puede pasar en estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Lluvias intensas y descenso radical de las temperaturas

El otoño es sinónimo de apostar por algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, podemos empezar a ver llegar de una forma contundente. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días.

Estamos viviendo el otoño más intenso de los últimos tiempos y no es casualidad. Nos tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Por lo que, tocará saber qué puede pasar en estos días.

Estas temperaturas que se han mantenido especialmente altas en estos días pueden caer en picado de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de hacer el cambio de armario y conseguirlo a toda velocidad, de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser clave y que quizás nos descubrirá un otoño que tiene cada vez más de esta estación del año en la que nos encontramos. Será el momento de prepararnos para un marcado descenso de las temperaturas.

La previsión más contundente para Castilla-La Mancha de la AEMET

La AEMET ha lanzado la previsión más contundente para Castilla-La Mancha, un episodio de lluvias, pero sobre todo de marcado descenso de las temperaturas nos está esperando y puede acabar siendo una realidad en breve. Los expertos no dudan en adelantarse a todos y darnos algunos indican lo que está por llegar.

Esta previsión del tiempo pone los pelos de punta: «Cielos cubiertos. Brumas y bancos de niebla en zonas elevadas de la mitad norte. Lluvias y chubascos generalizados, localmente fuertes en el oeste, que serán persistentes en la mitad oeste y en el nordeste, y que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable salvo en zonas altas; máximas en descenso, salvo en el cuadrante sureste donde experimentarán pocos cambios, y con un posible descenso notable en el oeste. Viento del sur flojo, aumentando a moderado en zonas altas y en el suroeste, donde girará al final a oeste».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y que pueden ser localmente fuertes en la mitad oeste. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable salvo en zonas altas. Probable descenso notable de las temperaturas máximas en el tercio oeste».

Tal y como nos explican estos expertos para el resto de España la previsión no será muy diferente: «Se prevén bajas presiones en el suroeste peninsular que dejarán una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con precipitaciones generalizadas en su mitad occidental y algo más dispersas en el centro y nordeste. También pueden producirse chubascos localmente fuerte en los litorales de Cataluña. Se espera que sean persistentes en Extremadura, Sistema Central, oeste de Castilla la Mancha y oeste de Andalucía, así como en litorales sur andaluces por la tarde. Es probable que sean localmente fuertes y con tormenta en amplias zonas del cuadrante suroeste de la Península, así como en la zona del Estrecho y sur de Andalucía, donde se podrán producir acumulados significativos. No se descarta alguna tromba marina o tornado pequeño en litorales del Golfo de Cádiz, interiores de Huelva y Cádiz, que pueden extenderse al valle del Guadalquivir . En Canarias cielos nubosos con precipitaciones débiles. Bancos de niebla y brumas en entornos de montaña. Temperaturas máximas en descenso en el oeste de las mesetas, Andalucía occidental y Pirineos con pocos cambios en el resto; los descensos pueden ser notables en Extremadura. Las mínimas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares más suave en el extremo suroeste peninsular. Estos ascensos pueden ser notables en la meseta sur. Temperaturas en descenso en Canarias excepto las mínimas en Fuerteventura y Lanzarote con ligeros ascensos».