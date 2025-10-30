Llegan lluvias extremas e inundaciones a esta zona de España y no se salva nadie: la AEMET lo ha confirmado

La AEMET ha confirmado que llegan lluvias extremas e inundaciones a esta zona de España, no se salva nadie, será mejor que nos preparemos para lo peor. Es hora de empezar a ver un otoño de esos que nos dejan en shock al descubrir que tenemos por delante una serie de novedades que pueden ser claves. Estaremos muy pendientes de unos cambios que vamos a ver en el tiempo de forma casi constante, en esta recta final del mes de octubre la situación se complica por momentos.

La previsión del tiempo es clave para salir de casa y conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que iremos viendo a medida que avancen unas jornadas en las que quizás tocará ver qué nos depara un tiempo cambiante. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que acabará siendo fundamental. Nos espera un cambio que la AEMET ha confirmado y que puede ser clave.

La AEMET ha confirmado este cambio de tendencia

La realidad es que hasta ahora el otoño se ha mostrado muy suave, con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual y un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical que nos hará ver lo peor de esta estación.

El descenso de las temperaturas irá acompañado de unos fenómenos que no queremos ver cómo se repiten, lluvias extremas e inundaciones se repetirán en esta zona de España. Un cambio de tendencia que nos hará estar pendientes de un cielo que trae novedades destacadas. Los expertos se preparan para lo peor y lo hacen con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser claves.

Estaremos muy pendientes de un cielo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa en estas próximas horas. El tiempo empieza a cobrar protagonismo y nos hace ver lo que llega con otros ojos, es hora de saber qué puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha desconocíamos. La AEMET lanza una previsión del tiempo que nos acompañará en estas próximas horas y no es nada buena.

Estas zonas de España se enfrentan a lluvias extremas e inundaciones

Lo peor que puede pasar en estos días es esa lluvia sobre mojado, un tiempo extremo que puede alejarnos de lo que sería habitual. Nos esperan lluvias extremas que pueden generar más de un problema, unas inundaciones que están en el orden del día y pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Los restos de las bajas presiones que afectaron el miércoles a la Península se desplazarán hacia el este a la par que una circulación atlántica con un frente entrará por el oeste por la tarde. Con esta situación tendremos cielos cubiertos de nubes bajas en la mayor parte de la Península excepto intervalos en los litorales, con amplios claros por la tarde excepto en el oeste, y con precipitación de débil a moderada en el interior sureste. Nubes de evolución con chubascos fuertes y tormentas en la costa de Valencia y Alicante por la mañana y en Baleares en horas centrales. El frente entrará a últimas horas del día dejando precipitaciones persistentes y rachas muy fuertes, sobre todo en el litoral gallego, y se moverá hacia el sur durante las últimas horas. En Canarias, intervalos nubosos a nuboso con algunas precipitaciones en medianías de las islas montañosas.

Posibles brumas y nieblas en Castilla y León y en otras zonas del interior».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso por el oeste y en el interior sureste y litoral sur de Valencia y norte de Alicante, y en ascenso en el centro y suroeste de la Península y Pirineos. Mínimas en descenso por el oeste y ascensos en el nordeste. En Canarias ligeros descensos Vientos de componente oeste en prácticamente toda la península excepto en las costas del Atlántico, que serán de componente sur en Galicia y de componente este en el Cantábrico oriental y Cataluña. En el Golfo de Cádiz, Alborán y Palos serán del oeste moderados a fuertes. En Galicia, pueden ser fuertes o muy fuertes a partir de la tarde y moderados, puntualmente fuertes en el resto. Rachas fuertes o muy fuertes en el litoral gallego y cumbres de la Cordillera Cantábrica. En Canarias, viento flojo del norte con régimen de brisas rolando a componente este a últimas horas».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de tormentas en Baleares. Precipitaciones persistentes y rachas de viento fuertes o muy fuertes en el oeste de Galicia a últimas horas».