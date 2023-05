La reacción viral de Belén Esteban al ver lo que ChatGPT dice de su futuro

No es ningún secreto. Belén Esteban es una de las estrellas más cotizadas de la prensa del corazón y tiene motivos suficientes para seguir en Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame’. En un primer momento dijo que su carrera iba a terminar cuando acabase el programa, pero ahora ha cambiado de opinión. Belén ha protagonizado un divertido momento cuando el han contado lo que el ChatGPT, el famoso chat de inteligencia artificial, predice sobre su vida laboral.

Belén Esteban tiene el futuro asegurado. Hace unos años se dio cuenta de que la fama no duraba para siempre y montó una empresa de alimentación llamada Sabores de la Esteban. Asegura que sus productos han arrasado a nivel internacional. Quiere que este negocio sea la herencia de su familia, por eso está invirtiendo tantos esfuerzos. Sin embargo, ha llegado a la conclusión: no puede dejar la pequeña pantalla. “Voy a trabajar menos, pero la tele no la voy a dejar”, explicó en su última rueda de prensa.

La predicción sobre Belén Esteban

La princesa del pueblo se ha quedado realmente sorprendida cuando ha escuchado lo que el ChatGPT dice de ella. “Está muy de moda un chat de inteligencia artificial y yo le he preguntado por ti. Y me ha dicho: si Belén Esteban está dispuesta a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para adquirir las habilidades y conocimientos necesarios, es posible que pueda tener mucho éxito en el mundo de los negocios”, le han informado. Belén asegura que esta descripción le cuadra bastante porque está muy concentrada en su faceta como empresaria.

“¿Tú te consideras una mujer de negocios?”, le preguntan. A lo que ella responde: “Totalmente. Ya lo soy. tengo una empresa que se llama Sabores de la Esteban”. Recordemos que hace poco ha organizado una nueva de prensa para presentar sus nuevos gazpachos. Ahora también vende salmorejo y patatas fritas. Asegura que el mercado ha acogido muy bien estos productos y su sueño es que se vendan fuera de nuestras fronteras.

Belén Esteban no tiene miedo

La colaboradora ha dejado claro que no tiene miedo al fin de ‘Sálvame’. En primer lugar porque tiene su propia empresa y no se va a quedar sin proyectos, pero también hay que tener en cuenta que Belén seguirá vinculada a La Fábrica de la Tele. La productora está negociando con Mediaset para nuevos proyectos y Belén será una de las colaboradoras elegidas. “Yo valgo para todo”, le ha dicho Belén Esteban al periodista que le ha hablado de las predicciones del ChatGPT.

El orgullo de la colaboradora

Belén Esteban podría ganar mucho dinero hablando de los nuevos problemas que tiene con Jesulín, pero ya lo ha hecho y sabe que este negocio le trae consecuencias. Por eso ha pensado que la mejor opción es empezar una aventura fuera de la tele. Cuenta con el apoyo de su familia. Los éxitos le acompañan. Los primeros pasos que ha dado como empresaria han tenido mucha repercusión. El público recibe bien todo lo que hace.