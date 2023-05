Este es el futuro que le espera a Belén Esteban tras el final de Sálvame

Belén Esteban lo tiene claro. Hace unas semanas, cuando no sabía que ‘Sálvame’ estaba a punto de terminar para siempre, aseguró que su carrera televisiva acabaría con la cancelación del programa. Reconoció que estaba abierta a hacer colaboraciones puntuales, pero aseguró que no estaría fija en ningún otro espacio. Entonces, ¿qué le espera a partir de ahora? Antes de responder a esta pregunta debemos tener claro algo. Ningún colaborador de ‘Sálvame’ sabía que Mediaset iba a eliminar el formato de la parrilla de Telecinco.

El tertuliano Kiko Matamoros y la periodista Laura Fa, así como Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la productora La Fábrica de la Tele, aseguran que se enteraron por la prensa. Nadie les notificó nada. Los nuevos directores de Mediaset quieren cambiar la imagen del grupo y han pensado que la única opción era eliminar el programa de Jorge Javier Vázquez. Esto quiere decir que los integrantes del programa no han tenido margen de actuación. ¿Qué alternativas tienen?

Belén Esteban lo tiene muy fácil

La princesa del pueblo lleva más de 20 años trabajando en televisión y ha colaborado en los mejores programas. Ha tenido tiempo de tener un patrimonio considerable, a pesar de que hace unos años tuvo problemas. Acusó a su representante de no llevarle bien las cuentas, pero contrató a un gestor que supuestamente es muy eficaz y ya ha dejado atrás su mala época. Belén sabía que su carrera en televisión iba a tener fin, por eso formó una empresa.

El negocio de la colaboradora se llama Sabores de la Esteban. Es una empresa de alimentación que se dedica a la producción y distribución de patatas y gazpachos. Según ha salido publicado, genera beneficios bastante rentables e incluso vende productos fuera de España. Recordemos que hace unos años vendió una entrevista en Dubái asegurando que sus patatas habían conquistado la ciudad. También tiene varios camiones. Es decir, no tendrá grandes problemas fuera de la televisión.

Quiere retirarse pronto

Belén Esteban asegura: “En ‘Sálvame’ nos hemos matado”. Sin embargo, tiene mucho cariño al programa y cree que realmente son una gran familia. Por eso no quiere seguir trabajando en televisión. No concibe seguir con su carrera si no es al lado de sus queridos compañeros. Está tan afectada que todavía no ha hecho ningún comentario. Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Terelu Campos y Jorge Javier sí han reaccionado, pero ella prefiere dar la callada por respuesta. Es posible que siga afectada y que no quiera cometer ningún error.

Belén no corre peligro

Todo el mundo sabe que Belén Esteban no tendrá ningún problema para participar en otro proyecto tras la cancelación de ‘Sálvame’. De hecho las tardes de Telecinco las va a ocupar Ana Rosa Quintana y la princesa del pueblo ya ha trabajado con ella en varias ocasiones. Es decir, su futuro está asegurado, otra cosa es que siga pensando que no quiere trabajar en otro sitio que no sea ‘Sálvame’. De momento hay que esperar para ver qué decisión toma y cuáles son sus primeras palabras.