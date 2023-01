La razón por la que Marta Sánchez y Ángel Llàcer no se pueden ni ver

Ángel Llàcer y Marta Sánchez no se pueden ni ver, llevan años de enemistad que parece que se inició cuando ambos trabajaban en el mismo programa. En ‘Tu cara me suena’ eran jurado juntos, algo que parece que creó un pequeño roce en uno de los episodios en los que se imitaba a la cantante. Fue Edurne la encargada de ponerse en la piel de Marta Sánchez. Llàcer defendió la actuación de la que fue su alumna, mientras que Sánchez fue totalmente imparcial.

Marta Sánchez y Ángel Llàcer no se pueden ni ver

View this post on Instagram A post shared by Tu cara me suena (@tucaramesuena)

La cantante y el que fuera profesor de la mítica academia de Operación Triunfo han mostrado una vez más su enemistad. La vuelta a uno de sus programas de Marta Sánchez en el que fue jurado ha dejado bien claro o, al menos, eso parece dada la forma de actuar de ambos en el plató que compartieron.

Marta Sánchez ha regresado a ese programa dispuesta a imitarse a ella misma. Una actuación que ha sido largamente aplaudida por todos los miembros del jurado de ‘Tu cara me suena’ a excepción de Ángel Llàcer que ha preferido ausentarse en ese preciso momento. Ha sido José Corbacho el que lo ha sustituido.

El jurado de este programa ha recibido a Marta con honores, Manuel Fuentes afirmaba que: “Querida Marta bienvenida a tu casa. Que sepáis que han llamado no sé cuántos espectadores porque les habéis roto la cajilla después de tantos agudos. Pocas veces he visto concursantes en pie, jurado en pie y público en pie”.

Al parecer Marta se puso firme al ver su imitación de lo que es un programa de humor y no de ver quién canta mejor. Llàcer ha dicho en varias ocasiones que: “Ha quedado claro que Marta Sánchez no tiene sentido del humor». Un choque entre ambos que quizás no haya llegado tan lejos, pero con este gesto en el programa han manifestado que algo pasaba.

Marta y Ángel han estado juntos trabajando, pero no revueltos en otras ocasiones. Estos famosos parece que no tienen puntos en común, aunque eso no quiere decir que se lleven mal. Son caracteres y forma de ser muy distintas. El hecho de que hayan trabajado juntos no significa que sean amigos para toda la vida, sino más bien que han estado compartiendo espacio durante un tiempo.