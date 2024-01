Quién es Yasmín, la modelo que ha sido pillada en actitud cariñosa con Rauw Alejandro

A sus 31 años, Rosalía ha encontrado una nueva oportunidad para creer en el amor. Mantiene una relación sentimental estable con el actor estadounidense Jeremy Allen White. En un primer momento ambos intentaron esconderse, pero tienen a muchos periodistas detrás y no han tenido más remedio que confirmar lo que hay entre ellos. Todo esto ha situado en el centro de la noticia a Rauw Alejandro, quien no está dispuesto a quedarse callado y también ha dado su versión de los hechos. El cantante insiste en que no le fue infiel a Rosalía y promete que sigue disfrutando de una bonita amistad con ella.

Rauw Alejandro ha llamado la atención de todos porque se ha dejado ver con una joven catalana de 18 años. ¿Está enamorado de nuevo? Hay muchas preguntas encima de la mesa y lo que es evidente es que la verdad no tardará en ver la luz. La modelo que podría haberle robado el corazón se llama Yasmin Barbieri y no ha tardado en convertirse en la sensación de las redes sociales. Su número de seguidores no ha hecho más que aumentar después de haber sido vista en actitud cariñosa con el ex novio de Rosalía.

Rauw y Yasmin han pasado juntos unos días en Milán. El programa ‘Socialité’ fue el primer medio en dar un paso adelante. En Telecinco realizaron una investigación y aseguraron que el artista era muy cariñoso con sus fans, por eso ahora hay tanta confusión. Es complicado saber si la modelo formaba parte de su ejército de admiradoras o si es una mujer nueva que ha llegado a su vida para quedarse. Sea como sea, Rauw Alejandro terminará dando explicaciones porque siempre ha ido con la verdad por delante. Es cierto que le cuesta pronunciarse sobre determinados asuntos, pero no sería la primera vez que da un golpe en la mesa para dejar clara su postura.

Así es la vida de Yasmin Barbieri

Yasmin Barbieri ha ganado mucho peso mediático desde que le han relacionado con Rauw Alejandro. De confirmarse esta historia de amor estaríamos hablando de la primera novia formal del artista después de cancelar su boda con Rosalía. Recordemos que estuvo tres años con ella y hace unos meses anunció que iban a pasar por el altar, pero de un momento a otro empezó a sonar con fuerza un rumor que terminó confirmando la revista ‘People’. En ese momento empezaron las teorías. Fueron muchos los que aseguraron que Alejandro había tenido un comportamiento irregular con la catalana y le acusaron de tener contacto con otras mujeres.

El intérprete ha desmentido estas especulaciones e insiste en que no engañó a Rosalía en ningún momento. Esta última también ha prometido que no rompió su compromiso matrimonial por ningún motivo extraño. Sin entrar en detalles, ha insistido en que tiene un buen concepto de Rauw, por lo que se deduce que entre ellos no hay tensiones.

Esta situación tan compleja ha terminado beneficiando mediáticamente a Yasmin Barbieri. Tiene 18 años y nació en Marrakech, pero cuando era muy pequeña se mudó a Cerdeña y vivió allí su adolescencia. Su padre es marroquí y su madre italiana y esta mezcla genética le ha hecho verdaderamente atractiva.

La joven ha sacado partido de esta belleza y se ha convertido en modelo de firmas muy importantes. Ha posado para fotógrafos con mucho nombre y sus redes sociales son el ejemplo perfecto de su éxito. Acumula más de tres millones de seguidores y todo lo que hace se convierte en tendencia, pero es evidente que ahora tiene más protagonismo gracias a su vinculación con Rauw Alejandro.

Yasmin Barbieri empezó a trabajar con 15 años

Yasmin y Rauw Alejandro se llevan 13 años de diferencia porque el artista de Puerto Rico ha cumplido 31. Sin embargo, este aspecto parece no ser un problema para ellos. De momento han demostrado que tienen una conexión especial y se han dejado ver en Los Ángeles y en Milán. La noticia ha corrido como la pólvora porque la creadora de contenido ya era un rostro muy conocido en las redes sociales. Empezó a compartir su vida cuando tenía 15 años y en 2021 recibió un premio que puso en valor su brillante trayectoria.

Lo más curioso es que a los fans de Rosalía no les ha sentado demasiado bien esta información. Consideran que el cantante de Puerto Rico está intentando llamar la atención, pues su ex ha demostrado estar muy enamorada de Jeremy Allen. Lo cierto es que esta última ha ofrecido su mejor versión en los últimos tiempos y también ha ayudado a que el actor estadounidense llame la atención de la prensa internacional.

Jeremy ya era un artista muy cotizado antes de su noviazgo con Rosalía, pero en España ha cobrado mucho protagonismo a raíz de confirmarse el noviazgo. De hecho es la nueva imagen de la firma Calvin Klein y la sesión de fotos que ha realizado están por todo el mundo.