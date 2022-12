¿Quién es el padre del hijo de María Patiño y por qué la colaboradora no quiere que se sepa nada de él?

María Patiño es una de las caras conocidas de la televisión que más allá de la pequeña pantalla disfruta de su familia, un hijo cuyo padre no quiere que se sepa nada de él. Patiño es un personaje público, amado por sus seguidores y odiado por sus retractores. La popular presentadora lleva décadas ejerciendo de periodista en distintos programas. Ella sabe la vida de la mayoría de los famosos de este país, de la que habla largo y tendido, pero su historia más privada la mantiene en absoluto secreto.

Este es el padre del hijo de María Patiño del cual no quiere que se sepa nada

El hijo de María Patiño, se llama Julio y nació en el año 2000. Actualmente va camino de los 23 años mientras su madre se mantiene en plena forma. La periodista ha conseguido mantener una vida profesional de éxito mientras ejercía como madre. Una situación a la que se suma las desavenencias con el padre de su hijo.

La colaboradora decidió no casarse con el hombre con quien comparte un hijo que es su mayor alegría. El padre de su hijo no fue el elegido para pasar por el altar. Patiño se casó hace 15 años con Ricardo Rodríguez. Este hombre si que aparece en sus redes sociales y en la vida de la presentadora. No ha dudado en ser parte de su éxito, los podemos ver en las revistas del corazón y en más de una publicación de Patiño.

En cambio, el padre de su hijo es un completo desconocido. No sabemos nada de él. A pesar de que María recibe día tras día numerosas peticiones para que revele el nombre, jamás ha querido hacerlo. Se ha mantenido firme en su voluntad de criar a su hijo alejado de cualquier revuelo mediático y de hacerlo con la identidad del que ha sido su padre en absoluto secreto.

Este nombre que puede desvelarse en cualquier momento preocupa especialmente a la colaboradora. Lo que ha conseguido en estos 22 años puedes desmoronarse en cuestión de segundos. Descubrir quién fue el primer amor de Patiño, el hombre con quien decidió formar una familia quizás sea toda una exclusiva que dejaría en shock a medio país. Este hombre tarde o temprano acabará saliendo a la luz, especialmente con un hijo ya adulto que conoce su nombre.