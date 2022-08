El marido de María Patiño se abre en canal y lo cuenta todo de su relación

María Patiño y Ricardo Rodríguez llevan casi dos décadas de la mano y ya se han cumplido 3 años de la boda entre el actor y la presentadora. Ella siempre se ha mostrado muy privada con su vida personal y así lo ha hecho también el actor, que se ha mantenido en la sombra todos estos años. No obstante, el marido de María Patiño ha querido más detalles sobre su vida para que sus seguidores puedan saber más de él.

Esta pareja ya ha celebrado su tercer aniversario de bodas, esta tuvo lugar en Sri Lanka en 2019 y el paso de Ricardo por España no siempre ha sido sencillo. Él mismo comentó en el blog A Venezuelan in Oceania, que había tenido dificultades para hacerse con un hueco a nivel profesional en España. También aprovechó para dar más detalles sobre su relación con María Patiño y parece que están pasando por un dulce momento.

Ricardo Rodríguez, el marido de María Patiño

Se sabe que el actor se llama Ricardo, pero que sus conocidos lo llaman Richo, este diminutivo también lo usa en Redes Sociales y fue un invento de su padre, según confesaba el actor. Empezó en el mundo de la interpretación casi de casualidad y cuando aún era muy joven.

«Empecé con 15 años y fue un poco casualidad. Mi hermana trabajaba en una agencia de publicidad y me dijo que estaba buscando a un adolescente para un anuncio de cremas para el acné. Fui al casting para las fotos y me eligieron. Me gustó esa primera experiencia y a raíz de ahí hice muchos más anuncios» explicaba los inicios de su carrera.

Este fue un primer paso para dar a conocer su imagen y fue el empujón que necesitaba para acabar presentando varios programas infantiles. Después, pasó al mundo de las telenovelas e incluso trabajó en el mundo del teatro. Sus seguidores lo pueden ver en títulos como Hechizos de amor.

Su mujer, un apoyo en su paso como actor por España

Después de sumar grandes experiencias en su currículum en Venezuela, puso rumbo a España. Fue entonces cuando conoció a la que se convertiría en su mujer, María Patiño. Era un actor conocido en Venezuela, pero tuvo que hacerse con un nombre en España para trabajar como actor. A día de hoy, ha participado en varias series de televisión, películas y cortos. Uno de los cortos más importantes fue La cara del Diablo, donde María Patiño debutaba como actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508)



«No ha sido fácil, he tenido que buscarme la vida, tocar muchas puertas… Di clases de dicción para pulir mi acento castellano y lo he adaptado para mi manera de hablar. El acento venezolano para trabajar en series o cine resultaba muy dulce, suavón y se acaba cayendo en el cliché del culebrón, que es lo que se conocía de nosotros», confesaba el actor sobre sus inicios en el mundo de la interpretación en España.

Aún con las dificultades que se ha encontrado en el camino, el actor tenía clara su pasión y nunca ha pensado en tirar la toalla. Además, su mujer siempre ha sido un pilar de apoyo para seguir luchando por lo que quería. Ambos han trabajado en sus proyectos personales y aunque es difícil verlos en actos públicos juntos, no dudan en apoyar a su pareja en sus sueños y aspiraciones.

Actualmente, trabaja en nuevos proyectos frente a las cámaras, pero también está muy centrado en su negocio, un restaurante en Madrid del que es socio. Además, siempre que puede explota al máximo su faceta deportiva y su mente. Es un apasionado del surf, el deporte e incluso se está formando como instructor de yoga.