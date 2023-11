Quién es Jorge Lucas?, el nuevo invitado de ‘Pasapalabra’

No es la primera vez que Jorge Lucas visita el plató de ‘Pasapalabra’ en calidad de invitado. El equipo de Roberto Leal siempre se ha rodeado de los mejores profesionales y en junio de 2022 se puso en contacto con el mítico actor para hacerle una propuesta. Su experiencia en el famoso concurso de Antena 3 fue excelente y compartió pantalla con tres rostros muy destacados: Esperanza Elipe, Juana Cordero y Gonzalo Miró. Jorge se desenvolvió con soltura y conectó muy bien con la audiencia, por eso ha regresado por todo lo alto.

El artista puede presumir de haber construido un legado impecable. La última vez que estuvo ‘Pasapalabra’ puso a prueba su rapidez y su cultura general y se quedó con tan buen sabor de boca que ha decidido volver a participar. Pero, ¿cómo es Jorge Lucas fuera de cámaras? Lo cierto es que ha logrado mantener su vida privada lejos del foco mediático, a pesar de disfrutar de una fama incomparable. Cada vez se acerca más al gran público, por eso los espectadores de Antena 3 están deseando verle de nuevo.

Jorge Lucas triunfó gracias a Telecinco

A pesar de que ha participado en proyectos muy destacados, Jorge Lucas firmó un contrato con Telecinco que le llevó a lo más alto. Fue uno de los protagonistas de la mítica telenovela ‘Yo soy Bea’ y conseguir el puesto no le resultó nada fácil. Desde muy pequeño, se dio cuenta de que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Empezó a trabajar en el teatro y recibió críticas excelentes gracias a obras como: ‘Sonrisas y lágrimas’, ‘Mi última noche con Sara’ o ‘Ay, Carmela’.

Jorge Lucas siempre ha estado bien asesorado, así que no dudó en avanzar y seguir creciendo como profesional cuando le plantearon la oportunidad perfecta. Estuvo mucho tiempo trabajando en ‘Yo soy Bea’ y gracias a esta serie el público pudo conocerle mejor. Todo lo que vino después fue bueno y no hizo más que consolidar su brillante trayectoria. Jorge se caracteriza por conectar con los espectadores, por eso el equipo de ‘Pasapalabra’ no ha descansado hasta que le han convencido para regresar al plató.

La brillante trayectoria del actor

La audiencia no solo le recuerda por ‘Yo soy Bea’, también ha participado en otras series de Telecinco como ‘La que se avecina’ o ‘B&B, De boca en Boca’. Su talento no conoce fronteras y le ha abierto las puertas de la gran pantalla. En este sentido destaca su participación en una película protagonizada por Paul Naschy. Jorge es un gran amante de su profesión y no hay ningún reto que le haga sentirse pequeño, por eso el público le tiene tanto aprecio y valora tanto su trabajo.

Jorge conoce a Christian Gálvez

Antes de conocer a Roberto Leal, Jorge Lucas tuvo la oportunidad de pasar unos días con Christian Gálvez. Cuando ‘Pasapalabra’ se emitía en Telecinco, acudió al formato y una de sus intervenciones causó sensación. En 2016 apareció en el programa bajo los efectos de la quimioterapia y desveló que estaba luchando contra el cáncer. «Esta enfermedad no es muerte y hay que ser positivo y darle alegría», declaró al respecto. Este mensaje ayudó a mucha gente y es una de las razones por las que es un rostro tan respetado.