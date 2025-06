¿Qué santos se celebran hoy, viernes 13 de junio de 2025? En este día, la Iglesia Católica conmemora a varios santos, entre los que destacan tres figuras de enorme peso: san Antonio de Padua, san Eulogio de Alejandría y san Aventino de Larbost. Cada uno, a su manera, dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo, y sus vidas, aunque distantes en el tiempo y en el espacio, confluyen en este día para recordarnos la fuerza de su fe y devoción.

De entre ellos, el más conocido y venerado es, sin duda, san Antonio de Padua. Su nombre es sinónimo de milagros, de enseñanzas vibrantes, de palabras que transformaban corazones. Pero junto a él, también hoy se celebra a San Eulogio, patriarca de Alejandría, incansable defensor de la doctrina cristiana frente a las herejías de su tiempo. Y San Aventino, menos conocido quizás, pero querido por los habitantes del Alto Aragón y del Valle de Larbost, es testimonio vivo de la espiritualidad popular. A continuación, conoceremos al detalle quiénes además de enumeraros al resto de santos que se celebran en este día.

San Antonio de Padua

San Antonio de Padua, nacido en Lisboa en 1195 con el nombre de Fernando Martim de Bulhões, es uno de los santos más queridos y venerados del mundo católico. Su vida estuvo marcada por la pasión por las Escrituras, la fuerza de su predicación y una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Desde muy joven mostró un deseo ferviente de servir a Dios, primero como agustino y después como franciscano, movido por el ejemplo de los mártires que habían dado su vida por el Evangelio. Fue entonces cuando adoptó el nombre de Antonio, en honor a san Antonio Abad.

Antonio no fue un predicador cualquiera. Las multitudes lo seguían por ciudades y campos, cautivadas por la profundidad de sus palabras y la coherencia de su vida. Su conocimiento bíblico era tan vasto que el papa Gregorio IX lo llamó Arca del Testamento, en alusión directa a su sabiduría sagrada. Fue también un férreo defensor de los más pobres y una figura clave en la lucha contra la usura, la corrupción y las injusticias sociales de su época. Lo más impactante es que, pese a sus dolencias físicas y su muerte prematura a los 36 años, su mensaje y su figura no han dejado de crecer.

Antonio no sólo es recordado por su prédica, sino por una serie de milagros que la tradición ha transmitido con devoción: desde su conversación con peces cuando nadie quiso escucharlo, hasta la historia de la mula que se arrodilló ante la Eucaristía, pasando por su relación especial con el Niño Jesús, a quien según la leyenda sostuvo entre sus brazos. Fue canonizado apenas un año después de su muerte, un récord en la historia de la Iglesia. Hoy, su festividad se celebra con procesiones, misas y peregrinaciones por todo el mundo, y especialmente en lugares como Padua, Lisboa, Brasil, Perú y muchas zonas de España. Es, además, patrón de los objetos perdidos, de los matrimonios y de aquellos que aún sueñan con encontrar el amor.

San Eulogio de Alejandría

Menos conocido por el gran público, san Eulogio de Alejandría fue una figura fundamental en la Iglesia del siglo VI. Nacido en Siria y fallecido en Alejandría en el año 608, su legado fue eminentemente teológico y pastoral. Durante su patriarcado (580-608), se enfrentó con firmeza a algunas de las herejías más peligrosas de su tiempo, en especial al monofisismo, que negaba la doble naturaleza de Cristo. En ese contexto convulso, la figura de Eulogio se alzó como un baluarte de la ortodoxia.

Eulogio no sólo fue un hombre de fe, sino también de letras. Mantuvo una estrecha correspondencia con el papa san Gregorio Magno, quien no dudó en elogiar su inteligencia y su compromiso con la verdad doctrinal. Sus escritos, aunque hoy sólo se conservan fragmentariamente, son reflejo de una mente clara y un alma arraigada en los principios de la fe católica. Entre ellos destacan once discursos en defensa del Concilio de Calcedonia y obras contra los Agnoetae y otros movimientos heréticos.

San Aventino de Larbost

La historia de san Aventino de Larbost es ejemplo de cómo la espiritualidad popular entrelaza fe, naturaleza y mito. Aventino vivió entre los siglos VIII y IX, en los valles del Pirineo, concretamente en la Alta Garona. Desde joven, sintió la llamada de Dios y se retiró como ermitaño a una zona aislada, en contacto íntimo con la montaña y sus silencios. Allí llevó una vida austera, dedicada a la oración, a la predicación entre los habitantes de la zona y a los actos de caridad.

Su vida, como la de tantos santos medievales, está rodeada de relatos legendarios. Se cuenta que ayudó a un oso herido que acudió a él con una espina clavada en su pata, y que durante una incursión musulmana fue encarcelado, pero escapó milagrosamente volando desde una torre. También se dice que, tras ser decapitado, caminó con su propia cabeza en las manos hasta caer en el lugar que luego sería su sepultura. Relatos que, sin duda, deben leerse desde el simbolismo, pero que hablan de la profunda huella que dejó en la comunidad.

La veneración a Aventino pervivió durante siglos y dio origen a importantes peregrinaciones, sobre todo en el Valle de Larbost y el Alto Aragón. Su cuerpo, según la tradición, fue encontrado gracias a la intervención de un toro y un enjambre de abejas, y desde entonces se le rindió culto en el lugar que hoy lleva su nombre: Saint-Aventin.

Otros santos que se celebran el 13 de junio

Junto a los mencionados, en este día también celebramos a los siguientes santos: