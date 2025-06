¿Qué santos se celebran hoy, martes 3 de junio de 2025? El calendario litúrgico de la Iglesia católica está lleno de ejemplos de vida, entrega y espiritualidad profunda. Cada día nos recuerda figuras que, con sus acciones, marcaron el devenir de su época y dejaron una huella imborrable en la historia de la fe. En este día, celebramos la memoria de tres figuras excepcionales: Santa Clotilde, San Juan Grande y San Juan XXIII, cada uno con trayectorias distintas pero unidos por un profundo amor a Dios y al prójimo.

Estos santos representan distintos rostros de la santidad: desde la firmeza política y espiritual de una reina medieval, hasta la entrega silenciosa y caritativa de un hombre volcado al servicio de los enfermos, pasando por la figura imponente de un Papa que supo abrir las puertas del diálogo y renovar la Iglesia. A través de sus vidas, comprendemos que la santidad no es patrimonio de un tipo único de persona, sino algo que se encarna en múltiples contextos. De todos ellos conocemos ahora sus historias al detalle, además de enumeraros al resto de santos que se celebran en este día.

Santa Clotilde

La historia de Santa Clotilde (c. 475–545) es mucho más que la de una reina; es la de una mujer decidida, piadosa y tenaz, que supo influir de forma determinante en el rumbo espiritual de Europa. Nacida en el seno de la nobleza burgundia, su vida comenzó marcada por la tragedia. Su padre fue asesinado por su propio hermano, su madre fue ahogada, y su hermana tuvo que refugiarse en un convento. En medio de este entorno violento, Clotilde demostró una sorprendente entereza y una fe inquebrantable que la acompañaría hasta el final de sus días.

Su matrimonio con Clodoveo I, rey de los francos, fue un punto de inflexión tanto en su vida como en la historia del cristianismo en Europa. A pesar de la oposición de sus familiares arrianos, Clotilde defendió con firmeza el catolicismo. Su influencia fue crucial para la conversión del rey, que prometió abrazar la fe católica si vencía en la batalla de Tolbiac. Tras la victoria, Clodoveo fue bautizado en la Navidad del año 496 junto a miles de sus guerreros, un acto que consolidó a Francia como la “Hija primogénita de la Iglesia”.

Pero el papel de Clotilde no terminó con el bautismo de su esposo. Tras la muerte del rey en el año 511, ella siguió luchando por mantener la paz entre sus hijos, que tristemente se enfrentaron en guerras fratricidas. Pese a su dolor, nunca perdió su espíritu de oración ni su compromiso con los pobres. Se retiró a Tours, donde vivió como una auténtica religiosa, dedicada a la caridad, la oración y la reconciliación. Murió el 3 de junio de 545, y sus restos descansan en París. Su figura nos recuerda que la política y la espiritualidad pueden unirse en un liderazgo que transforma.

San Juan Grande

San Juan Grande Román (1546–1600) es un ejemplo de entrega total al prójimo. Nacido en Carmona, Sevilla, desde muy joven sintió un profundo llamado a servir a los más necesitados. Conocido como Juan Pecador, no por un exceso de humildad retórica sino por un deseo sincero de penitencia y servicio, abandonó una vida cómoda para vivir pobre entre los pobres. Comenzó recogiendo ancianos desamparados en su propia casa, y pronto descubrió que su verdadera vocación era el cuidado de los enfermos, los marginados y los olvidados por la sociedad.

En Jerez de la Frontera fundó el Hospital de la Candelaria, una obra nacida del amor al prójimo y de su compromiso con una atención sanitaria digna, gratuita y humana. No se trataba sólo de curar cuerpos, sino de acompañar almas. Su labor creció tanto que acabó uniéndose a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, adoptando su regla y extendiendo su carisma a varias ciudades andaluzas. Su testimonio fue tan potente que incluso cuando las autoridades intentaron reducir los hospitales por razones políticas o económicas, él defendió su obra con valentía y sensatez.

Durante una epidemia de peste que asoló Jerez, Juan Grande no dudó en poner en riesgo su vida por cuidar a los enfermos. Finalmente, contrajo la enfermedad y murió el 3 de junio de 1600, en plena labor. Fue canonizado en 1996 por San Juan Pablo II y hoy es patrón de la diócesis de Asidonia-Jerez. Su vida es un grito silencioso, pero firme, en favor de la dignidad humana, la compasión y el servicio. Su memoria sigue viva en hospitales, parroquias y en todos los que entienden que la caridad verdadera no hace ruido, pero transforma el mundo.

San Juan XXIII

Conocido con cariño como El Papa Bueno, San Juan XXIII (1881–1963) dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia católica. Su nombre secular era Angelo Giuseppe Roncalli y provenía de una familia humilde del norte de Italia. A lo largo de su trayectoria eclesiástica desempeñó numerosos cargos diplomáticos en países como Bulgaria, Turquía, Grecia y Francia, siempre dejando una estela de respeto, diálogo y apertura. Pero fue su elección como papa, a los 76 años, la que marcaría el inicio de una nueva era.

Apenas tres meses después de su elección, sorprendió al mundo convocando el Concilio Vaticano II, un acto que revolucionó la Iglesia. Frente a la rigidez de tiempos anteriores, Juan XXIII optó por un enfoque pastoral, de diálogo con el mundo moderno y de apertura ecuménica. El concilio no buscaba imponer dogmas nuevos, sino renovar el lenguaje, la actitud y la acción pastoral de la Iglesia. Su encíclica Pacem in terris, escrita en plena Guerra Fría, es todavía hoy un manifiesto de paz y justicia que no pierde actualidad.

San Juan XXIII murió el 3 de junio de 1963, dejando una Iglesia en proceso de transformación y millones de personas conmovidas por su humanidad, su sentido del humor y su cercanía. Fue canonizado por el papa Francisco en 2014 y es recordado no sólo por los católicos, sino también por muchas comunidades cristianas que lo reconocen como un reformador valiente. Su legado sigue siendo una inspiración para una Iglesia más cercana, más fraterna y más viva.

Otros santos que se celebran el 3 de junio

Junto a los mencionados, en este día se celebra también a estos otros santos: