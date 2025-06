¿Qué santos se celebran hoy, domingo 1 de junio de 2025? Cada día del calendario de la Iglesia Católica está lleno de memoria, fe y ejemplo y en este día en particular, destaca la celebración de Justino Mártir, Juan Bautista Scalabrini y Aníbal María Di Francia. Sus trayectorias, tan distintas entre sí en contexto y época, comparten sin embargo una misma esencia: la entrega radical al mensaje del Evangelio.

La conmemoración de estos tres santos rememora la defensa intelectual del cristianismo en el siglo II, como hizo Justino, desde la acción pastoral entre migrantes en el siglo XIX con Scalabrini, pero también el trabajo incansable por las vocaciones y los más pobres, como lo vivió Aníbal María Di Francia. De este modo, hoy domingo 1 de junio de 2025, la liturgia nos invita a mirar estos ejemplos y aprender de ellos. A continuación, te contamos más sobre quiénes fueron y por qué se les recuerda en esta fecha. Toda su historia al detalle, además de enumeraros al resto de santos que se celebran en este día.

San Justino Mártir

San Justino Mártir (100-168 d.C.) fue uno de los primeros grandes pensadores del cristianismo primitivo. Nació en Flavia Neapolis, en la actual Cisjordania, en una familia pagana. Su juventud estuvo marcada por una intensa búsqueda filosófica: pasó por el estoicismo, el peripatetismo, el pitagorismo y finalmente el platonismo. Pero ninguna de estas escuelas le ofreció respuestas satisfactorias sobre la esencia de Dios. Fue en un encuentro fortuito con un anciano cristiano, en las costas de Éfeso, donde Justino descubrió una nueva forma de entender la vida: el mensaje de los profetas y la figura de Cristo le llevaron a convertirse y asumir el cristianismo como la verdadera filosofía.

A partir de entonces, no sólo se dedicó a vivir su fe, sino a defenderla públicamente. Fundó una escuela en Roma, donde enseñaba abiertamente el cristianismo a paganos y judíos. Sus obras más importantes, como las Apologías y el Diálogo con Trifón, no solo buscaban explicar la fe cristiana, sino demostrar que no era irracional, sino perfectamente coherente con la verdadera razón filosófica. Su tono es directo, apasionado, a veces improvisado, pero siempre sincero. Este arrojo le valió enemigos, especialmente entre los filósofos paganos. Finalmente, fue denunciado y condenado a muerte por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Murió decapitado en Roma durante el gobierno de Marco Aurelio, dejando un testimonio brillante de fe, razón y valentía.

Justino no fue obispo ni pertenecía a una estructura eclesial formal: su autoridad venía de su testimonio y de su mente lúcida. Hoy se le considera el más importante apologeta del siglo II, y su fiesta se celebra el 1 de junio como reconocimiento a quien supo tender puentes entre fe y filosofía, entre razón y espiritualidad.

San Juan Bautista Scalabrini

El 1 de junio de 1905 fallecía en Piacenza, Italia, Juan Bautista Scalabrini, un obispo que entendió como pocos el drama de la migración en la Europa de finales del siglo XIX. Nacido en Fino Mornasco en 1839, en el seno de una familia humilde y numerosa, vivió desde joven el dolor de ver partir a sus seres queridos hacia América en busca de una vida mejor. Esa experiencia personal marcó profundamente su vocación y su acción pastoral.

Desde muy joven destacó por su inteligencia y su pasión por la enseñanza. Fue rector de seminario con apenas 29 años, y posteriormente párroco en una zona pobre de la ciudad, donde desarrolló una intensa labor catequética y social. A los 36 años fue consagrado obispo de Piacenza y allí comenzó un ministerio incansable: realizó cinco visitas pastorales por toda la diócesis, reorganizó los seminarios, y sobre todo, alzó la voz por los migrantes italianos que salían a miles hacia América en condiciones durísimas. Su escudo episcopal llevaba la Escalera de Jacob, símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, como puente entre Dios y su pueblo migrante.

En 1887 fundó la Congregación de los Misioneros de San Carlos (Scalabrinianos), y en 1895 las Misioneras de San Carlos, con el objetivo de acompañar espiritual, educativa y humanamente a los migrantes en sus destinos. Su vida fue un ejemplo de cercanía pastoral, sensibilidad social y visión profética. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1997 y canonizado por el papa Francisco el 9 de octubre de 2022. Hoy es reconocido como el santo patrono de los migrantes, y su memoria se celebra el 1 de junio, en el aniversario de su muerte.

San Aníbal María Di Francia

Otro santo italiano que se celebra el 1 de junio es Aníbal María Di Francia, nacido en 1851 en Mesina. De familia noble, perdió a su padre siendo apenas un bebé, y desde entonces desarrolló una profunda sensibilidad hacia los huérfanos y los pobres. Desde joven sintió una fuerte llamada a la vida espiritual y, tras ser ordenado sacerdote en 1878, se instaló en los barrios más pobres de Mesina para vivir con los mendigos y llevarles no solo el Evangelio, sino también pan, educación y dignidad.

En 1882 fundó su primer orfanato y, con el tiempo, dos congregaciones religiosas: los Rogacionistas y las Hijas del Divino Celo, dedicadas a trabajar por las vocaciones y la formación integral de la juventud. Aníbal fue un pionero en promover la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, una preocupación que luego haría suya toda la Iglesia. A él se debe la inspiración que llevó a instaurar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, una iniciativa asumida por el papa Pablo VI y que hoy sigue vigente.

Además, Aníbal colaboró estrechamente con Luisa Piccarreta, la mística italiana conocida por sus escritos sobre la Divina Voluntad, y publicó parte de su obra, por lo que también es reconocido como el primer apóstol de esta espiritualidad. Murió el 1 de junio de 1927 y fue canonizado por Juan Pablo II en 2004. Su fiesta es una invitación a rezar por los llamados de Dios, a cuidar a los más vulnerables y a vivir con celo y alegría el Evangelio.

Otros santos que se celebran el 1 de junio:

Junto a los mencionados, en este día se celebra también a estos otros santos: