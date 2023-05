¿Qué ha pasado con Malú y Albert Rivera? Todo lo que se sabe de su separación

Se ha hablado mucho de la separación de Malú y Albert Rivera, pero ¿qué hay de cierto en los rumores? Antes de responder a esta pregunta debemos dejar claro que ambos se sienten igual de incómodos. No quieren ser noticia por motivos como estos, por eso evitan responder a ciertas preguntas y aclarar qué está pasando. La postura que han adoptado ha sido bastante polémica. Sus enemigos piensan que tienen mucho que ocultar. Es cierto que han dado motivos para pensar que han roto. ¿Lo último que se sabe? Que Malú huye de todos los reporteros que intentan aclarar el asunto.

¿Se han separado?

La respuesta es clara. Oficialmente no. Oficialmente siguen juntos y más enamorados que nunca, pero es cierto que hay muchos rumores sobre el tema. La situación ha empeorado desde hace unos meses porque no se sabe nada nuevo y el público se ha quedado con lo último. Albert Rivera no fue a un concierto importante para Malú y todo el mundo pensó que este gesto quería decir que habían roto. Sin embargo, los amigos de la cantante aseguran que hay una explicación. El problema es que ellos, los afectados, no quieren compartirla.

Los rumores comenzaron a sonar con fuerza el pasado verano. El medio Informalia aseguró que existían unas fotos de Malú sola en Cádiz. Pillaron a la cantante paseando con su hija por la playa. Sin rastro de Albert Rivera. Lo que llamó tanto la atención es que Malú parecía estar triste. ¿Qué le pasaba y por qué no estaba su novio para apoyarla? Sus amigos dijeron que todo estaba en orden y que existía un motivo por el que no veíamos con frecuencia a la pareja junta.

Los amigos de Malú dan explicaciones

Malú no quiere entrar en detalles, de hecho todavía hay mucha gente que piensa que se ha separado en secreto del padre de su hija. Sus amigos lo niegan. El periodista Luis Rollán, colaborador de algunos programas de Telecinco, asegura que Albert Rivera no puede ir a todos los conciertos de su novia porque tiene problemas de agenda. Está muy centrado en sus proyectos profesionales y no tiene tiempo de andar de un lado a otro. ¿Es cierto? Puede ser, pero todo el mundo ha reparado que en otros eventos sí está.

El abogado también evita la pregunta y no responde de forma clara. ¿Está escondiendo algo? Los que le conocen dicen que no, que solamente está protegiendo su vida privada y que no quiere entrar en ningún juego. Sabe que si participa tendrá que hacerlo hasta el final y eso es precisamente lo que no quiere. Luis Rollán también desmintió en su momento que la pareja no pasara el verano junta. Es cierto que Malú estuvo sola unas semanas, pero cuando Albert se unió en cuanto pudo.

Malú y Alber Rivera se esconden

Llevan una vida muy tranquila y por eso hay tantas dudas encima de la mesa. Ni confirman ni desmienten y además tienen una vida bastante discreta, así que los rumores van en aumento. Luis Rollán aseguró que el verano pasado, cuando se desataron las teorías, Malú estaba con Albert, el problema es que se escondieron bien porque tampoco querían ocupar ninguna portada por este asunto.