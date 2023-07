A punto de dar a luz: así son las últimas fotos del embarazo de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están a punto de conocer a primera hija. Recientemente, ha compartido unas fotografías muy especiales con sus seguidores. «Son el resultado de una tarde de amigos, de pasarlo bien, y de querer tener unas fotos chulas con la tripa», ha escrito.

«Nada más, no hay ningún interés comercial, ni marcas, ni revistas detrás. Va a ser un precioso recuerdo», ha aclarado en la misma publicación. Cristina Pedroche también le ha dedicado unas palabras de agradecimiento al fotógrafo, Andrés Gar Luján: «Gracias por convencerme para hacer esta sesión, por tu talento y tu cariño».

En las imágenes, la presentadora luce un pantalón vaquero acampanado y una camisa blanca anudada debajo del peche. Un look casual con el que ha querido inmortalizar un momento muy especial antes del parto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Despedida temporal de Zapeando

A finales de junio, se despidió temporalmente de ‘Zapeando’ y se mostró muy emocionada ante las sorpresas que le hicieron sus compañeros. Le dedicaron un emotivo vídeo que repasaba algunos de sus mejores momentos en el programa. Luego, María Gómez y Valeria Gómez le dieron un ramo de flores y una castilla para su bebé.

«¡Qué bonito! Muchísimas gracias», comenzó diciendo una emocionada Cristina Pedroche. «Creo que me estoy enfrentando al viaje más importante de mi vida. Lo va a cambiar todo y estoy muy bien acompañada. Profesionalmente, por supuesto, pero personalmente no podía tener un mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que nos viene», dijo.

La presentadora se encuentra en la recta final del embarazo y se está preparando al máximo, tanto física como mentalmente, para el parto. No ha dejado de cuidar su alimentación ni de entrenar. Concretamente, se ha centrado en ejercicios de movilidad que realiza casi todos los días, siempre escuchando a su cuerpo y prestando especial atención a su postura y respiración.

Quiere llegar al día del parto lo más fuerte posible.»Hay días que me levanto con ganas de comerme el mundo y puedo entrenar, salir, andar, hacer doscientas reuniones y todo me va fenomenal, y otros días me levanto y voy de la cama al sofá y del sofá a la cama. Escucho mi cuerpo, y si me pide eso es porque lo necesita. Pongo el horno a funcionar y me relajo», expresó hace pocos días a los micrófonos de Europa Press.

Otro de los detalles que ha llamado a atención de sus últimas apariciones públicas es la gargantilla dorada de un ojo con una piedra negra en el centro. Se trata de un amuleto que tiene atributos místicos y que sirve para proteger a la persona que lo lleva y alejar las malas energías.