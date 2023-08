Primeras palabras de Malú tras su ruptura con Albert Rivera: «Me estaba destrozando»

Lo último que se sabe sobre Albert Rivera es que supuestamente está ilusionado con una actriz catalana a la que ha conocida gracias a su amigo Aldo Comas, el marido de la actriz Macarena Gómez. Pero, ¿cómo se encuentra Malú y qué momento exacto atraviesa tras su mediática ruptura? El programa ‘Socialité’ ha emitido las primeras palabras de la artista. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Estas declaraciones tienen mucho valor porque Malú nunca habla de su vida privada y siempre ha estado rezagada en un segundo plano mediático.

La intención de Malú es que el público le recuerde solamente por su talento encima de los escenarios, que es mucho, y no quiere que nadie haga comentarios sobre su privacidad. En estos momentos no puede evitar ser un rostro que genera intereses de todo tipo. Sin embargo, la prensa le sigue respetando al máximo y por ese motivo cada vez comparte más cosas. En Telecinco han publicado unas palabras muy significativas que dejan claro que está muy arropada en los últimos meses.

Las palabras de Malú

En términos generales Malú ha asegurado que se encontraba “muy bien”, pero esto no es fruto de la casualidad. Ha hablado con el corazón en la mano y ha explicado por qué ha titulado ‘Mil batallas’ a su nuevo disco. También ha confesado cuál es su lucha personal y estas palabras son importantes porque las ha pronunciado justo después de romper con Albert Rivera. Eso sí, antes de desvelarlas debemos tener en cuenta que fue Malú la que tomó la decisión. Supuestamente el abogado quería seguir intentándolo, pero ella no lo consintió.

“Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma y eso a mí me estaba destrozando y me estaba comiendo”, ha explicado la artista. Su entorno asegura que es muy exigente y que le cuesta mucho reconocer cuando un trabajo está completado porque siempre quiere más. Su nuevo disco está siendo un éxito y ha organizado una gira para promocionarlo que está arrasando, pero es imposible no hablar de su vida privada en estos momentos. Siempre ha estado apartada, aunque hay asuntos que son de interés público.

“Podías haber hecho muchas cosas mejor”

Malú ha vuelto a demostrar lo exigente que es. Cuando le han preguntado por su carrera en la música no se ha regocijado en sus éxitos, todo lo contrario. Ha asegurado que podría haber cambiado ciertas cosas. Es un lema que también aplica a su vida personal. ¿Está lanzando alguna indirecta a Albert Rivera? Concretamente ha dicho: “Desde la madurez que tienes ahora piensas en que podías haber hecho muchas cosas mejor. Soy lo que soy por los grandes errores y los grandes aciertos que he cometido en mi vida”.

La reflexión de Malú

Las últimas reflexiones de Malú están dando mucho de qué hablar y nadie entiende que una artista tan completa muestre ciertas inseguridades. Ha dejado claro que está satisfecha y agradecida, pero no se conforma con poco. “Mirar hacia detrás es bonito y, al final, tienes esos recuerdos. Siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir, en cómo encararlo”.