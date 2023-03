La presentadora que se ofreció a gestar un hijo para David Valldeperas

El debate de la gestación subrogada se ha convertido en el protagonista de la actualidad política después de que se conociera este miércoles que Ana Obregón ha vuelto a ser madre a través del método de la gestación subrogada en Estados Unidos.

Son muchos los que se han posicionado en contra de este método, pero también los hay que apuestan por abrir el debate e impulsar una legislación para que esta actividad se pueda llevar a cabo en España.

Y es que, Ana Obregón no es la única que ha recurrido a la gestación subrogada para convertirse en madre. Javier Cámara, Carmen Cervera, Miguel Bosé, Kiko Hernández, Tamara Gorro o Kike Sarasola, son algunos de los famosos que han optado por este método.

El presentador David Valldeperas también se planteó ser padre junto a su anterior pareja y su compañera Carmen Alcayde ha desvelado que no le «habría importado ayudarle» con su «vientre». «A mí los leyes y los políticos me dan igual, yo hablo por mí. Para mí, el embarazo fue la mejor época de mi vida», ha señalado en una de sus intervenciones en Sálvame antes de agregar: «Es una conversación entre amigos y no se puede hacer porque es ilegal».

Asimismo, la presentadora ha reconocido que le «gusta mucho estar embarazada» y «si fuera legal, lo haría». «Tengo tres hijos y no quiero más, pero entiendo ese dolor de quien no puede ser padre. Igual que quien tiene derecho a casarse con quien quiera, también lo tiene para ser padre», ha justificado.

Respecto al hecho de la cuantía económica, Carmen Alcayde ha dejado claro que ella «no lo haría por dinero», sino porque le «encanta estar embarazada». También se ha pronunciado sobre el daño emocional que pueden sufrir algunas de las madres gestantes y ha asegurado que, en su caso, si el óvulo no fuera suyo, «no sentiría ninguna vinculación» emocional.