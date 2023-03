La izquierda que ataca a Obregón calló cuando Javier Cámara tuvo 2 hijos en EEUU con vientre de alquiler

Las críticas del Gobierno a la presentadora y actriz Ana Obregón por tener una hija mediante gestación subrogada se han sucedido durante todo este martes. Una retahíla de ataques que, sin embargo, no se produjeron cuando el actor Javier Cámara viajó a Estados Unidos, para recoger a sus hijos mellizos, fruto también de un vientre de alquiler, ya que esta práctica está prohibida en España.

Siete meses después de tener a sus dos niños, concebidos a través de una gestación subrogada, el actor riojano -que aspiraba a un galardón por su trabajo en la comedia Fe de Etarras-, confesó en la entrega de los premios Feroz de 2018 que la llegada de sus hijos «es la alegría más importante que te puede pasar en tu vida».

Hasta entonces, era la única vez que se pronunciaba acerca de los mellizos. «Yo le cuento mi vida a María Santísima, pero no de golpe a dos millones de personas. No tengo ninguna barrera, si alguien se ha acercado con cariño, afecto, en un momento tal, yo no tengo ninguna cosa que ocultar», contaba después en una entrevista en La Matemática del Espejo (TVE).

En esta misma entrevista, no se guardó nada y daba su opinión para aquellos que podían criticar esa forma de paternidad: «No les puedo decir nada, o sea están en su absoluto derecho. Yo no voy a cambiar la forma de pensar de nadie. Yo sé cómo ha sido, ha sido magia, y mis hijos no solamente tienen una familia, tienen más familias y una que está muy cercana aunque esté muy lejos. Y es algo difícil de explicar, es complejo. Yo entiendo que es un tema complicado y no les puedo decir nada».

En ese momento, ningún político de la izquierda criticó la decisión de Javier Cámara, quien, a pesar de ello, se excusaba apelando a no querer entrar en el terreno del insulto o la discusión en torno al tema de la gestación subrogada: “Me resulta raro explicar que todo lo que dicen es todo lo contrario, pero claro, están en su derecho también, hay cosas que se hacen mal, entonces, ¿cómo voy a ponerme yo a decir que no? Es un debate que si se quiere entrar, hay que entrar desde ciertas perspectivas, no desde una cuestión muy emocional y yo, si algo soy, es emocional”.

La mayoría de celebridades que recurren a esta práctica lo hacen en Estados Unidos o Canadá, ya que en España no es legal. A pesar de que cada proceso es diferente, en estos países los precios para realizar este proceso, oscila entre los 50.000 y 100.000 euros. Un precio que además de incluir la compensación a la gestante, incluye las tasas legales y de la agencia, el seguro médico e incluso una partida de apoyo psicológico a la madre gestante si fuera necesario.