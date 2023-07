Le preguntan qué es lo que más le gusta de Madrid y su respuesta se hace viral

Cuando viajamos a otro país, es completamente normal que haya algunas diferencias culturales que nos parezcan chocantes. En los últimos meses, se ha hecho muy popular contar estas experiencias en redes sociales. En TikTok hay millones de vídeos de personas que cuentan las cosas que más les sorprenden cuando se van de vacaciones o se mudan a un país extranjero.

El vídeo viral de una turista italiana en Madrid

Pues bien, ahora se ha hecho viral el vídeo del tiktoker Dani Carrero (@daanicarrero) en el que le pregunta a una turista qué es lo que más le gusta de Madrid. «Me encanta Madrid pero hay p*** calor», dice la joven. Ante esta expresión, el tiktoker no puede evitar estallar de la risa. Además, confiesa que fue lo primero que aprendió nada más llegar a la capital.

«Me encanta correr en el parque de Retiro por la mañana, después tener un desayuno muy rico en alguna cafetería. Luego también estudio y voy a alguna fiesta, por ejemplo, con mis amigos», añade.

En otro vídeo del mismo canal de TikTok, la misma joven también cuenta que le gusta la gente de España porque son «muy abiertos y muy amables». «Todo funciona muy bien, no como en Italia», dice, poniendo de ejemplo el transporte público, lo que da a entender que ella es de allí.

Las respuestas de los usuarios no se han hecho esperar: «Pues ven a Córdoba es mejor que una sauna»; «Vente pa Sevilla que aquí se está fresquito»; «Con el calor que hace ya podría quitarse la camisa, por dar ideas».

La opinión de una argentina sobre los españoles

Recientemente, también se ha hecho viral en TikTok el vídeo de una argentina que vive en Madrid desde hace poco tiempo sobre los españoles.

«Llevo tres semanas viviendo en España y los españoles son una raza superior. Un español se levanta un lunes y están arrancando la semana a las 10 de la mañana de traje tomando su cerveza. ¿Sorprendente? No tanto, porque el martes pasa lo mismo, el miércoles también y así sucesivamente», explica.

Una opinión que no gustado demasiado: «Literalmente no he visto a nadie con cerveza a las 10 de la mañana en mi vida».