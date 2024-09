El polémico gesto de Ángel Cristo Jr. que deja a Carmen Lomana horrorizada: «Se ha puesto de moda»

Carmen Lomana no ha permanecido en silencio frente a la última polémica que ha sacudido a la crónica social. El último gesto de Ángel Cristo Jr., quien ha decidido vender unas comprometedoras fotografías de Bárbara Rey con Juan Carlos I, ha dejado a la empresaria profundamente horrorizada. La noticia ha generado un gran revuelo y Lomana no ha dudado en expresar su descontento. Delante de una conocida agencia ha manifestado su preocupación por lo que considera una nueva «moda»: despellejar a las madres.

Las polémicas imágenes, que datan de hace casi tres décadas, fueron vendidas a una revista holandesa, lo que ha causado un enorme escándalo en España. Según se ha informado, las fotografías fueron tomadas en 1994 presuntamente por el propio Ángel Cristo, entonces un adolescente de tan solo 13 años. Lo que en su día parecía ser una simple tarea para el joven, se ha convertido ahora en el epicentro de una traición que ha sacudido la vida de Bárbara Rey. Destrozada por la situación, la vedette no ha tardado en poner el asunto en manos de sus abogados, alegando que su hijo le sustrajo las imágenes sin su consentimiento y en consecuencia ha interpuesto una demanda por violación de su derecho al honor y a la intimidad.

Para Carmen Lomana la venta de estas fotos no es solo una traición personal, sino una señal de un problema más profundo que afecta a la moral y la ética en la sociedad actual. «Me parece horroroso, es terrible lo que está sucediendo. Este despelleje a las madres que parece haberse puesto de moda es algo que me resulta incomprensible», aseguró la empresaria, visiblemente molesta por la situación. Lomana ha expresado su agotamiento ante lo que considera una tendencia preocupante: el hecho de que los hijos estén dispuestos a traicionar a sus propias madres con tal de obtener atención o beneficios económicos.

¿Es igual Ángel Cristo que el hijo de Carmen Borrego?

Aunque Carmen Lomana ha preferido no ahondar demasiado en los detalles de la polémica, ha sido clara al comparar el caso de Ángel Cristo con otra situación que también ha generado controversia recientemente: la relación entre José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego. Según cuenta, ambos casos presentan similitudes preocupantes, pues parecen formar parte de una tendencia en la que los hijos atacan públicamente a sus madres sin ningún tipo de reparo. «Es un bucle del que no se sale, ni moral ni ética tienen cabida aquí. Es algo que ya me aburre, pero afecta a todos los españoles, lo queramos o no», declaró ante los micrófonos de una conocida agencia.

La venta de las fotografías ha reabierto viejas heridas y ha avivado el debate sobre la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, un tema que ha circulado en la esfera pública durante décadas. Aunque los rumores sobre el romance siempre han estado presentes, nunca antes se habían visto pruebas visuales que los confirmaran de manera tan evidente.

Ángel Cristo no piensa frenar

Ángel Cristo, lejos de detenerse tras la venta de estas primeras fotos, ha dejado claro que tiene más contenido que podría ver la luz en el futuro. Su declaración de que piensa llegar «hasta el final» ha puesto a todos en alerta, ya que no se sabe qué otros detalles o pruebas podría estar dispuesto a divulgar. Este anuncio ha dejado a muchos preguntándose cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones y hasta qué punto está dispuesto a ir para exponer públicamente a su madre.

Carmen Lomana se muestra escéptica sobre las consecuencias legales de estas revelaciones. A pesar de las demandas de Bárbara Rey, cree que es poco probable que se pueda probar cualquier tipo de chantaje o irregularidad entre la vedette y el ex monarca. «Si Bárbara Rey chantajeó a Juan Carlos I en su día eso no se va a poder demostrar ahora. Ha pasado demasiado tiempo y no tiene sentido revivirlo. Él no tiene por qué justificarse ante nada, y mucho menos ahora», sentenció la empresaria con firmeza.

Para Lomana, lo que verdaderamente está en juego en este escándalo no es tanto la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, sino los valores éticos y morales que parecen estar diluyéndose en la sociedad actual. No oculta su preocupación por lo que considera una creciente falta de respeto hacia las figuras maternas y ha lanzado una dura crítica a aquellos que, como Ángel Cristo Jr. y José María Almoguera, están dispuestos a dañar la reputación de sus propias madres por intereses personales.

La moda que Carmen Lomana no piensa seguir

Este escándalo ha dejado a muchos reflexionando sobre los límites de lo que se considera aceptable en la vida pública y sobre hasta dónde están dispuestas a llegar algunas personas para obtener notoriedad o dinero. Carmen Lomana ha dejado claro que esta nueva «moda» de traicionar a las madres no solo es un síntoma de una profunda crisis de valores, sino también una tendencia que, según ella, debería ser erradicada antes de que cause más daños irreparables.

Mientras Bárbara Rey sigue lidiando con las repercusiones legales y emocionales de esta traición, el futuro de esta historia parece delicdo. Ángel Cristo, con más material comprometedor aún en su poder, ha dejado claro que no piensa detenerse y muchos se preguntan si nuevas revelaciones volverán a sacudir a la opinión pública.

Entretanto, figuras como Carmen Lomana continuarán alzando la voz contra lo que ven como un preocupante fenómeno. Lo mejor de todo es que no es el único rostro conocido que ha atacado a Ángel. También lo ha hecho la periodista Gema López o la presentadora Patricia Pardo.