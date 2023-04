La AEMET ha lanzado su preocupación máxima ante un dato histórico jamás visto que pone en peligro extremo a España. El tiempo no da tregua y lo hace de una manera que está poniendo en riesgo a toda la población. Este año 2022 ha sido el más caluroso de este siglo, además de una temporada de escasez de lluvias. Una combinación de elementos que sumen el país en una sequía y un riesgo de incendios que se ha adelantado en el tiempo. Las previsiones de la AEMET no son buenas y el riesgo pasaría a ser extremo.

En los doce primeros días de abril, tan solo se han acumulado en conjunto de España 3 l/m². Una cantidad muy inferior a lo normal para este período. Hasta ahora, el abril más seco de la serie histórica es el de 1995, con 23 l/m² acumulados en todo el mes. pic.twitter.com/jXloX1KqvJ — AEMET (@AEMET_Esp) April 13, 2023

El dato histórico que está poniendo a España en un riesgo extremo es la falta de lluvias, la primavera ha sido tradicionalmente una época de inestabilidad. En este tiempo todo ha cambiado, el mes de marzo más seco de los últimos tiempos se han convertido en un problema a corto o largo plazo.

La llegada de la lluvia está poniendo en jaque a todo el país. El problema de la falta de lluvias se está haciendo cada vez más preocupante. Los meteorólogos no se ponen de acuerdo con lo que sucederá próximamente. Unas temperaturas que están por las nubes y que aumentan aún más el riesgo de incendio.

La primavera es la época más húmeda del año que no se está cumpliendo. Ni marzo, ni medio abril están llegando a ser lo que eran en el pasado. Los dichos populares fallan y en este caso se están convirtiendo en parte de la historia. Las borrascas no están llegando, en cierta manera será lo que realmente nos afecte más.

Mayo no tendrá un régimen de lluvias importantes. Con lo cual, no se podrá recuperar toda el agua que no ha llegado. El verano es un periodo que tradicionalmente es muy seco, con lo cual, a excepción de unas lluvias torrenciales o tormentas que pondrán en riesgo a la población.

Si tenemos los máximos históricos de temperaturas el año pasado, será realmente un polvorín. La naturaleza está seca y se percibe en el ambiente, una tormenta seca puede desencadenar un incendio de proporciones enormes. Con lo cual, el peligro es máximo, la alerta está lanzada y la AEMET no deja de mirar los mapas del tiempo a la espera de que empiecen a visualizar tormentas o lluvias a corto plazo.