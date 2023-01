De participar en Masterchef a deber más de 3 millones de euros a Hacienda

El 2023 ha comenzado con una gran variedad de polémicas en el mundo del famoseo, especialmente con el tema de la separación de Shakira y Piqué o la supuesta violación del futbolista Dani Alves, temas que general miles de comentarios en redes sociales cada día. Te contamos quién es la concursante de MasterChef Celebrity que tiene un problemón con Hacienda por una deuda de más de 3 millones de euros.

La deuda de Paz Vega con Hacienda

Hacienda publica todos los años una lista en la que figuran los contribuyentes que tienen deudas superiores a 600.000 euros, y esa lista siempre muestra a multitud de famosos que no cumplen como deberían con sus obligaciones tributarias, tal y como debemos hacer todos los ciudadanos. Paz Vega es una de las celebrities que forma parte de esa lista de deudores con Hacienda, en su caso por una deuda que asciende nada más y nada menos que a 3.029.398 euros.

La actriz española, que en los últimos años ha participado en formatos televisivos de éxito como MasterChef Celebrity en Televisión Española o Mask Singer en Antena 3, no debería tener problemas para ir liquidando esa deuda con todos los proyectos en los que ha participado, pero según parece el total de la deuda aún se mantiene. Es curioso que en esa lista está también Patricia Conde, que también pasó por MasterChef Celebrity (con mucha polémica) y tiene una deuda que supera el millón de euros.

Otros famosos con grandes deudas con Hacienda

Entre los famosos que deben altas cantidades a Hacienda están algunos como Mario Conde (más de 7 millones), el escritor César Vidal (más de 2 millones y medio), el futbolista acusado de violación Dani Alves (más de 2 millones), el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti (casi millón y medio), el chef Sergi Arola (casi un millón) o Kiko Matamoros (más de 700.000 euros).

Pero si hay una famosa en boca de todos por su gran deuda con Hacienda, sin duda es la colombiana Shakira, a quien se acusa de deber nada menos que 14 millones de euros que supuestamente no declaró entre los años 2012 y 2014. Lo cierto es que tanto la cantante como la gran mayoría de los que figuran en la lista aseguran que se trata de errores o diferencia de criterios y que la deuda no es tal, por eso no las suelen saldar, el que es por ejemplo el caso de Paz Vega, cuya deuda entró en la lista en el año 2017.