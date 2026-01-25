El papel clave de Marc Anthony en la crisis de los Beckham: Brooklyn lo cuenta todo

A punto de cumplirse cuatro años desde la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, el conflicto interno del clan ha salido a la luz con más fuerza que nunca. Hasta ahora, los rumores sobre un distanciamiento progresivo habían ocupado titulares de forma intermitente, alimentados por ausencias significativas, silencios prolongados y gestos medidos en redes sociales. Sin embargo, ha sido el propio Brooklyn quien ha decidido romper definitivamente ese mutismo y ofrecer su versión de los hechos en un comunicado extenso y contundente.

Fue el pasado lunes 19 de enero cuando el joven utilizó sus perfiles públicos para difundir un texto en el que explicaba, sin ambages, que no tiene intención de reconciliarse con sus padres. Según su relato, David y Victoria Beckham habrían intentado de manera reiterada interferir y «arruinar» su relación con Nicola Peltz desde mucho antes de la boda, una situación que, con el paso del tiempo, habría provocado una fractura profunda y, a su juicio, irreversible.

Brooklyn Beckham ha roto su silencio

En su comunicado, Brooklyn Beckham sostiene que la tensión no surgió de forma repentina, sino que se fue gestando de manera silenciosa y constante. Afirma que Nicola Peltz habría sido objeto de «faltas de respeto» por parte de sus padres incluso antes de que se celebrara el enlace, lo que habría generado un clima de incomodidad permanente. Uno de los episodios que menciona como especialmente significativo es la cancelación, por parte de Victoria Beckham, de la confección del vestido de novia de Nicola en el último momento, una decisión que obligó a la actriz a buscar con urgencia una alternativa para uno de los días más importantes de su vida.

Más allá de los preparativos de la boda, Brooklyn también detalla presiones de carácter económico y legal. Según su versión, sus padres le habrían presionado e incluso intentado sobornar «repetidamente» para que renunciara a los derechos de uso de su propio nombre, una cuestión que, asegura, tendría consecuencias no solo para él, sino también para su mujer y sus futuros hijos. En el texto explica que se le insistió para que firmara antes de la fecha de la boda, ya que entonces se activarían los términos del acuerdo. Su negativa, según afirma, habría afectado al «día de pago» y marcado un antes y un después en la relación, hasta el punto de que nunca volvió a sentirse tratado de la misma manera dentro de su propia familia.

¿Qué pasó con Marc Anthony?

Entre los pasajes más delicados del comunicado destaca el que hace referencia a un momento concreto del banquete nupcial, en el que aparece un nombre inesperado: Marc Anthony. El cantante, amigo íntimo de David Beckham desde hace años, fue uno de los cerca de 500 invitados que asistieron a la boda de Brooklyn y Nicola. Según relata el modelo, la pareja había preparado con semanas de antelación un baile de novios con una canción romántica, un instante pensado para simbolizar el inicio de su vida en común.

Sin embargo, siempre según su versión, Marc Anthony le llamó al escenario en un momento en el que el programa preveía que se produjera ese baile íntimo con su esposa. En lugar de ello, su madre, Victoria Beckham, estaba esperando para bailar con él. Brooklyn describe esa escena como profundamente incómoda y afirma que su madre bailó «muy inapropiadamente» sobre él delante de todos los invitados.

Una amistad muy controvertida

La aparición de Marc Anthony en este relato ha puesto el foco en la estrecha relación que el artista mantiene desde hace años con el matrimonio Beckham. El cantante ha sido una figura habitual en los grandes acontecimientos familiares del clan, tanto en celebraciones privadas como en eventos públicos. David Beckham, actual presidente y copropietario del Inter Miami, es considerado una especie de «tío» para el hijo pequeño de Marc Anthony, nacido en 2023 fruto de su relación con Nadia Ferreira, lo que da cuenta del nivel de cercanía entre ambos.

Esta amistad se remonta a la etapa en la que Marc Anthony mantenía una relación sentimental con Jennifer López, periodo en el que su vínculo con los Beckham se consolidó. El futbolista estuvo presente en la boda del cantante y, desde entonces, han compartido cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones señaladas.

La guerra familiar

El testimonio de Brooklyn Beckham ha supuesto un golpe inesperado para la imagen pública de una de las familias más influyentes del panorama internacional. Durante años, David y Victoria Beckham han proyectado una sensación de unidad y estabilidad, cuidadosamente construida tanto en el ámbito mediático como en el personal. Las palabras de su hijo mayor introducen ahora un relato alternativo, marcado por el desencuentro, las heridas emocionales y una ruptura que parece haberse consolidado con el paso del tiempo.

Por el momento, ni David ni Victoria Beckham han respondido públicamente a estas acusaciones, manteniendo un silencio que contrasta con la contundencia del comunicado de Brooklyn. Mientras tanto, el conflicto continúa generando debate y análisis, no sólo por el contenido de las declaraciones, sino por lo que revelan sobre las dinámicas internas de una familia acostumbrada a vivir bajo el escrutinio constante.